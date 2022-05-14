Громкие взрывы раздаются над Белгородской областью в РФ

В ночном небе над российской Белгородской областью раздаются громкие взрывы. Жители также сообщают о ярких вспышках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости" .

Пока что сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, равно как и пояснений от местных властей о характере и происхождении взрывов. Местные жители в социальных сетях предполагают, что громкие звуки связаны с работой российской боевой авиации.

Отметим, ранее в российском Белгороде заявили о поврежденном железнодорожном полотне в Щебекинском районе.

Также сообщалось, что в Курской области возле границы с Украиной обрушился железнодорожный мост, причины инцидента устанавливаются.

До этого ночью возле Белгорода в селе Красный Октябрь произошел сильный взрыв на военных складах, вызвав у местных жителей настоящую панику - сети "взорвались" разнообразными сообщениями об украинских ДРГ, эвакуации из города, расставленных метках и прочее. Тогда в результате происшествия пострадали четверо российских военных. Власти объяснили причину взрыва "человеческим фактором".

Украинская разведка сообщала, что российское руководство планирует совершить теракты на своих территориях. Таким образом Россия может обвинить Украину и посеять антиукраинские настроения в обществе.

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