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Громадянство не продається: у США анулювали понад 600 віз через пологовий туризм

22:55 12.08.2026 Ср
2 хв
Заради громадянства дитини іноземці обходять візи США, а часом підробляють документи
aimg Валерія Абабіна
Громадянство не продається: у США анулювали понад 600 віз через пологовий туризм Фото: У США посилюють боротьбу з пологовим туризмом (Getty Images)
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У США за місяць анулювали понад 600 віз іноземців у межах боротьби з пологовим туризмом. Певні схеми допомагають іноземцям народити дитину на американській території, щоб отримати їй громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо в соцмережі X.

Держдепартамент США створив спеціальну Робочу групу з запобігання пологовому туризму. За словами Рубіо, лише за один місяць вона вжила заходів для анулювання понад 600 віз іноземних громадян по всьому світу.

Завдання групи - перевіряти діяльність власників віз, ліквідовувати незаконні мережі пологового туризму й припиняти порушення американських законів.

Як працюють схеми пологового туризму

За словами держсекретаря, складні мережі пологового туризму наживаються на експлуатації американських законів. Вони навчають іноземців обходити візову систему США, організовують подорожі та житло, а часом навіть підробляють документи - усе для того, щоб іноземці могли отримати громадянство для своїх дітей.

"Американське громадянство не продається", - наголосив Рубіо.

Держсекретар запевнив, що відомство використовуватиме всі доступні інструменти для ліквідації мереж пологового туризму й захисту цілісності громадянства США.

"Державний департамент використовуватиме всі доступні інструменти для ліквідації мереж пологового туризму та захисту цілісності громадянства США", - додав Рубіо.

Нагадаємо, боротьба з пологовим туризмом - частина ширшої політики адміністрації Трампа щодо обмеження права на громадянство за народженням.

Нещодавно президент США підписав два виконавчі укази, які обмежують це право - громадянство за народженням більше не поширюватиметься на дітей, чиї батьки перебувають у США тимчасово або нелегально.

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