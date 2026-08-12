Гражданство не продается: в США аннулировали более 600 виз из-за родового туризма

В США за месяц аннулировали более 600 виз иностранцев в рамках борьбы с родовым туризмом. Некоторые схемы помогают иностранцам родить ребенка на американской территории, чтобы получить ему гражданство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио в соцсети X.

Госдепартамент США создал специальную рабочую группу по предотвращению родового туризма. По словам Рубио, только за один месяц она приняла меры по аннулированию более 600 виз иностранных граждан по всему миру.

Задача группы – проверять деятельность владельцев виз, ликвидировать незаконные сети родового туризма и прекращать нарушение американских законов.

Как работают схемы родового туризма

По словам госсекретаря, сложные сети родового туризма наживаются на эксплуатации американских законов. Они обучают иностранцев обходить визовую систему США, организуют путешествия и жилье, а иногда даже подделывают документы – все для того, чтобы иностранцы могли получить гражданство для своих детей.

"Американское гражданство не продается", – подчеркнул Рубио.

Госсекретарь заверил, что ведомство будет использовать все доступные инструменты для ликвидации сетей родового туризма и защиты целостности гражданства США.

"Государственный департамент будет использовать все доступные инструменты для ликвидации сетей родового туризма и защиты целостности гражданства США", – добавил Рубио.