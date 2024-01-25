Громадянство Німеччини: чи стане українцям простіше отримати німецький паспорт

Ключові зміни щодо набуття громадянства за новим законом

Очікується, що нове законодавство набуде чинності на початку другого кварталу 2024 року. Юрист пояснює, які ключові зміни передбачені новим законом:

Скорочені терміни для набуття громадянства Німеччини. Загалом мінімальний термін проживання в Німеччині, необхідний для набуття громадянства, буде скорочений з восьми до п'яти років. Крім того, в особливих випадках, що пов’язані з надзвичайними освітніми чи професійними досягненнями, соціальною відданістю та винятковими мовними знаннями, особа зможе отримати громадянство протягом трьох років.

Загалом мінімальний термін проживання в Німеччині, необхідний для набуття громадянства, буде скорочений з восьми до п'яти років. Крім того, в особливих випадках, що пов’язані з надзвичайними освітніми чи професійними досягненнями, соціальною відданістю та винятковими мовними знаннями, особа зможе отримати громадянство протягом трьох років. Громадяни Німеччини зможуть мати кілька громадянств. До змін, за винятком рідкісних випадків, громадяни Німеччини не могли мати кілька громадянств.

До змін, за винятком рідкісних випадків, громадяни Німеччини не могли мати кілька громадянств. Послаблена натуралізація для дітей. Діти-іноземці, народжені в Німеччині, отримають німецьке громадянство за народженням, якщо один із батьків постійно проживає у Німеччині не менше п’яти років. До змін це було можливо лише в тому випадку, якщо один з батьків постійно проживає у Німеччині протягом восьми років.

Зважаючи на те, що в Німеччині нараховується понад 1 млн українців, що рятуються від війни, зазначені зміни можуть сильно вплинути на їхню подальшу долю, звертає увагу Марія Руденко.

Фото: Українські біженці у Німеччині користуються тимчасовим дозволом на проживання (gettyimages.com)

Чи зможуть українці отримати німецьке громадянство

Основною вимогою для отримання громадянства Німеччини є легальне проживання на її території протягом 5 років. Наразі тимчасовий захист, який отримують українці в ЄС, дозволяє їм легально перебувати на території Німеччини до 4 березня 2025 року.

"Важливо розуміти, що українці, які переїхали у Німеччину у зв’язку з війною, користуються тимчасовим дозволом на проживання, а не постійним. Після закінчення тимчасового захисту від українців вимагатиметься повернення в Україну", – зауважує Марія Руденко.

Для отримання постійного дозволу на проживання необхідна окрема процедура та дотримання більшого ряду вимог:

проживання в Німеччині на підставі тимчасового дозволу від 5 років;

утримання власного житла;

постійний заробіток;

соціальне страхування;

сплата податків;

та володіння відповідним рівнем мови.

"Зважаючи на це, багато що буде залежати від того, чи продовжиться тимчасовий захист для українців у Німеччині і чи буде він тривати більше 5 років", – пояснює юрист.

Фото: Мітинг українців у Берліні (gettyimages.com)

Чи втратять українці громадянство України після отримання німецького паспорта

Відповідно до оновленого законодавства Німеччини, всі претенденти на натуралізацію зможуть зберегти своє попереднє громадянство при отриманні німецького громадянства.

"Тоді виключно від закону країни походження залежить, чи можна зберегти або втратити попереднє громадянство під час набуття німецького громадянства. Відповідно до ст.19 Закону України "Про громадянство України", підставою для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Таким чином, отримавши громадянство Німеччини, українець втрачає українське громадянство", – попереджає Марія Руденко.

Народжена у Німеччині дитина може мати два громадянства

Якщо дитина громадянина України народилась на території Німеччини, вона також матиме українське громадянство. Оновлене законодавство Німеччини дозволяє дитині, народженій від іноземця, набути громадянство Німеччини, якщо один з батьків легально проживав на її території більше 5 років.

"У такому випадку ваша дитина не втрачатиме громадянство України. Важливо пам’ятати, що Україна не визнає подвійного громадянства. Це означає, що якщо ваша дитина матиме одночасно і українське, і німецьке громадянство, для України вона залишатиметесь українським громадянином, а не німецьким", –пояснює спеціаліст.