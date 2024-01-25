Гражданство Германии: станет ли украинцам проще получить немецкий паспорт

Ключевые изменения в приобретении гражданства по новому закону

Ожидается, что новое законодательство вступит в силу в начале второго квартала 2024 года. Юрист объясняет, какие ключевые изменения предусмотрены новым законом:

Сокращены сроки для обретения гражданства Германии. В целом минимальный срок проживания в Германии, необходимый для гражданства, будет сокращен с восьми до пяти лет. Кроме того, в особых случаях, связанных с чрезвычайными образовательными или профессиональными достижениями, социальной преданностью и исключительными языковыми знаниями, человек сможет получить гражданство в течение трех лет.

В целом минимальный срок проживания в Германии, необходимый для гражданства, будет сокращен с восьми до пяти лет. Кроме того, в особых случаях, связанных с чрезвычайными образовательными или профессиональными достижениями, социальной преданностью и исключительными языковыми знаниями, человек сможет получить гражданство в течение трех лет. Граждане Германии могут иметь несколько гражданств. До изменений, за исключением редких случаев, граждане Германии не могли иметь несколько гражданств.

До изменений, за исключением редких случаев, граждане Германии не могли иметь несколько гражданств. Упрощенная натурализация для детей. Дети-иностранцы, рожденные в Германии, получат немецкое гражданство по рождению, если один из родителей постоянно проживает в Германии не менее пяти лет. До перемен это было возможно только в том случае, если один из родителей постоянно проживает в Германии в течение восьми лет.

Учитывая, что в Германии насчитывается более 1 млн украинцев, спасающихся от войны, указанные изменения могут сильно повлиять на их дальнейшую судьбу, обращает внимание Мария Руденко.

Фото: Украинские беженцы в Германии пользуются временным видом на жительство (gettyimages.com)

Смогут ли украинцы получить немецкое гражданство

Основным требованием для получения гражданства Германии является легальное проживание на ее территории в течение 5 лет. Временная защита, которую получают украинцы в ЕС, позволяет им легально находиться на территории Германии до 4 марта 2025 года.

"Важно понимать, что украинцы, переехавшие в Германию в связи с войной, пользуются временным видом на жительство, а не постоянным. После окончания временной защиты от украинцев потребуется возвращение в Украину", – отмечает Мария Руденко.

Для получения постоянного вида на жительство необходима отдельная процедура и соблюдение большего ряда требований:

проживание в Германии на основании временного разрешения от 5 лет;

содержание собственного жилья;

постоянный заработок;

социальное страхование;

уплата налогов;

и владение соответствующим уровнем языка.

"Учитывая это, многое будет зависеть от того, продолжится ли временная защита для украинцев в Германии и будет ли она длиться более 5 лет", – объясняет юрист.

Фото: Митинг украинцев в Берлине (gettyimages.com)

Утратят ли украинцы гражданство Украины после получения немецкого паспорта

Согласно обновленному законодательству Германии, все претенденты на натурализацию смогут сохранить свое прежнее гражданство при получении немецкого гражданства.

"Тогда исключительно от закона страны происхождения зависит, можно ли сохранить или потерять предыдущее гражданство во время обретения немецкого гражданства. Согласно ст.19 Закона Украины "О гражданстве Украины", основанием для утраты гражданства Украины является добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого обретения он достиг совершеннолетия. Таким образом, получив гражданство Германии, украинец теряет украинское гражданство", – предупреждает Мария Руденко.

Родившийся в Германии ребенок может иметь два гражданства

Если ребенок гражданина Украины родился на территории Германии, он также будет иметь украинское гражданство. Обновленное законодательство Германии позволяет ребенку, рожденному от иностранца, приобрести гражданство Германии, если один из родителей легально проживал на его территории более 5 лет.

"В таком случае ваш ребенок не будет терять гражданство Украины. Важно помнить, что Украина не признает двойного гражданства. Это значит, что если у вашего ребенка будет одновременно и украинское, и немецкое гражданство, для Украины он будет оставаться украинским гражданином, а не немецким", – объясняет специалист.