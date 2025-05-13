Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують

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Хто може отримати українське громадянство за спрощеною процедурою?

Чим може загрожувати спрощення процедури отримання українського паспорта?

Чи зможуть українці отримати подвійне громадянство?

Чи збережеться за ними виборче право?

Дискусії про множинне громадянство в Україні періодично виникають в інформаційному просторі. Президент України Володимир Зеленський за роки своєї каденції кілька разів подавав різні законопроекти про розгляд Верховної Ради. Остаточний проєкт закону народні депутати розглянули 17 грудня 2024 року, за підсумком чого він пройшов перше читання.

З війною України проти російських загарбників обговорення можливості отримати українцю ще одне громадянство пожвавилися. Це пов'язано з тим, що багато громадян України були змушені тікати від війни. Є твердження про те, що подвійне громадянство нібито полегшить їм тимчасове проживання в іншій країні, але воно постійно дискутується.

Ще одна причина, через яку питання про множинне громадянство знову стало актуальним - іноземці, які приїхали воювати за Україну. Їм пропонують спростити процедуру отримання українського громадянства, але й тут є свої нюанси.

Українське громадянство для іноземців

Ще 2019 року Володимир Зеленський, будучи в Нью-Йорку, зустрівся з українською діаспорою і заявив, що "нас 65 мільйонів". Вочевидь він мав на увазі етнічних українців, які живуть у різних кінцях світу в діаспорах або поза ними. Коли лобісти законопроєкту його захищають, вони найчастіше підкреслюють саме цю категорію іноземців - етнічних українців. Але в самому проєкті Закону сказано не тільки про них.

У Законі України "Про громадянство" прописано, що іноземець не може отримати українське громадянство, не відмовившись від свого першого. У законопроєкті, який просуває команда Зеленського, пропонується надати можливість іноземцю зберегти своє громадянство. А українське отримати за спрощеною процедурою - шляхом подання спеціальної декларації, в якій він визнає себе громадянином України.

Іноземці, які заходять отримати українське громадянство за спрощеною процедурою, не муситимуть підтверджувати свій рівень володіння українською мовою та складати іспити на знання Конституції та історії України. Вони лише мають зобов'язатися, що протягом трьох років від дня набуття громадянства вивчать мову.

Окремо в законопроєкті зазначено, що норма за спрощеною процедурою стосуватиметься іноземців, які воювали, воюють в українській армії або мають родинний зв'язок із людиною, яка воює за Україну.

Наразі невідомо, громадяни яких країн зможуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. У публічному доступі курсує інформація про 30-40 країн, серед яких країни-члени Євросоюзу, США, Ізраїль, а також держави з найбільшими українськими діаспорами на кшталт Канади та Австралії.

Українці в Німеччині на акції на підтримку людей, які постраждали від ракетного удару по Охматдиту (фото: Getty Images)

Однак у законопроєкті точно сказано, громадяни яких країн не зможуть отримати українське громадянство. Це держави-агресори, ті, хто відмовляється визнавати протиправність посягання на український суверенітет і ті, хто голосував проти Резолюції Генасамблеї ООН "Про територіальну цілісність України". Відповідно, йдеться про Росію та країни, які її підтримують.

Серед експертів розділилися думки щодо того, чи варто давати українське громадянство за спрощеною процедурою. Одні вважають, що це допоможе приросту населення та розвитку економіки. Приміром, експерт у сфері міграційної політики Андрій Гайдуцький упевнений, що іноземці повинні мати можливість отримати українське громадянство. Щоправда, експерт у цьому разі має на увазі представників діаспори в другому і третьому поколінні українських мігрантів і громадян інших країн, які вийшли з українського громадянства.

"Вони дійсно повинні мати можливість отримати або відновити громадянство України за спрощеною процедурою. Чому? Тому що в Україні не вистачає мільйонів споживачів, недорогих робочих рук, бізнесменів та інвесторів. Мільйони людей потрібні бізнесу як робоча сила і споживачі їхніх товарів і послуг, а владі - як платники податків", - зазначає Гайдуцький у коментарі РБК-Україна.

Інші експерти впевнені, що нові громадяни України, яким дозволили не складати іспити на знання мови та історії країни, навряд чи зможуть швидко "вписатися" в український контекст. А отже, мета в цьому випадку не ця.

"Виникає логічне запитання, яка кінцева мета такого громадянства, якщо претендент не повинен знати мову та історію країни. Відповідь однозначна, це точно не асиміляція з метою становлення частиною українського народу. Якщо ж інтеграція в соціум не передбачається, відповідно метою може бути розшарування соціуму створенням нових громадян без мови, без історії та знань місцевого законодавства", - зазначає адвокат бюро "Романа Сацика" Ярослав Хлівний у коментарі РБК-Україна.

Також незрозуміло, чи зможуть нові громадяни, які отримали паспорт за спрощеною процедурою, голосувати на українських виборах. Логічно в їхньому випадку наділяти їх цим правом тільки після складання іспитів, але в законі поки про це нічого не сказано. І це теж створює ціле поле для дискусій.

У світі понад 130 країн надають своє громадянство резидентам інших держав. Серед них Велика Британія, США, Бельгія, Данія, Німеччина, Іспанія та безліч інших.

У кожної країни свої причини для того, щоб дати вихідцю з іншої держави свій паспорт. Наприклад, на Кіпрі дозволено мати подвійне громадянство за інвестиції, які людина вкладає в країну. В Іспанії діє так званий "Закон про пам'ять", який дає змогу отримати іспанський паспорт нащадкам емігрантів, які виїхали свого часу до Латинської Америки. Ізраїльське громадянство також можна отримати, якщо в тебе є коріння в Ізраїлі, що називається репатріацією. У будь-якому разі в кожній країні є свої особливі умови для отримання їхнього паспорта без відмови від наявного.

Які особливі умови ставлять українські законодавці для отримання громадянства України - поки що незрозуміло, а із законопроєкту можна зробити висновок, що їх немає. Це бентежить, бо складається враження, що український паспорт знецінюють. Але в сьогоднішніх реаліях, на думку експертів, розцінювати це таким чином не можна.

Українські біженці в Потругалії (фото: Getty Images)

Україна - маловідома країна на ринку іноземних громадянств. Тут ключові гравці - країни Карибського басейну, основні країни Індійського океану, Мальта, Греція, Португалія. Тому сьогодні Україні потрібен час, щоб сформувати попит на своє громадянство.

"Нам зараз потрібні мільйони робочих рук, тобто іноземних мігрантів, які приїдуть і готові працювати за невисоку заробітну плату, оскільки український бізнес не може тривалий час піднімати зарплати великими темпами. Тому, коли ми говоримо про іноземних громадян, їм достатньо пропонувати резидентам і спрощені умови працевлаштування на кшталт того, як це робить Польща для вихідців із пострадянських країн", - зазначає Гайдуцький.

Ще одне громадянство для українця

Законопроєкт Зеленського очевидно привернув більшу увагу своєю частиною про множинне громадянство для самих українців. І йдеться насамперед про тих, хто через війну був змушений виїхати в іншу країну. З 2022 року з України, за різними оцінками, виїхало від 5 до 7 мільйонів осіб. За словами міністра національної єдності Олексія Чернишова, Україна не буде змушувати нікого повертатися. А закон про множинне громадянство допоможе об'єднати всіх українських громадян, де б вони не перебували.

"Ми не хочемо нікого змушувати повертатися, але наша мета - об'єднати всіх українців вдома і за кордоном. Перш за все, ми ухвалюємо закон, який дозволить емігрантам мати подвійне громадянство, що зараз заборонено. Вони матимуть ті самі права, що й ті, хто залишився в Україні, зокрема право голосу", - сказав Чернишов в інтерв'ю La Republica.

При цьому, на уточнююче запитання про те, чи зможуть емігранти голосувати на наступних президентських виборах, Чернишов заявив, що треба буде "розібратися з документами, пройти процедуру і довести, що вони проживали в Україні".

В експертному середовищі є дві думки щодо того, чи правильно давати можливість українцю, який виїхав через війну, отримати паспорт країни, куди він емігрував. Ті, хто підтримують цю точку зору, говорять про те, що таким чином держава зберігає своїх громадян. Україна не ставить їх перед вибором - або залишити собі український паспорт, але не отримувати зручності резидента країни, де він перебуває, або відмовлятися від українського громадянства на користь іноземного паспорта. Таким чином українець, який опинився за кордоном, може претендувати на ті самі блага, що й громадяни цієї країни, водночас зберігши свій український паспорт.

Українські переселенці (фото: Getty Images)

Скептики ж стверджують, що ця норма навпаки зміцнить зв'язок українця з країною, куди він змушений був переїхати. Багатьох українських громадян нібито стримує перспектива втратити рідний паспорт у спробах отримати іноземне громадянство. Тому, не отримавши бажаного, українці повернуться додому, а якщо дати їм таку можливість, то залишаться в країні, куди виїхали, вже як громадяни. Ті ж, хто перебуває між двох точок зору, говорять про безліч нюансів, які потрібно враховувати.

Наприклад, безліч українців виїхали з країни, тому що фізично не виносять обстрілів і не можуть звикнути до постійних повітряних тривог. Інші українці виїхали, тому що втратили житло, а умовна Німеччина дає безкоштовний дах над головою і невелику, але таку, що полегшує життя, допомогу. А є й ті, хто за три роки встиг налагодити в чужій країні свій бізнес. І для всіх цих груп українців закон про подвійне громадянство може мати різний сенс.

"Громадянин може оформити інше громадянство і далі підтримувати країну, наприклад фінансово. Водночас інший громадянин, який має іншу мотивацію, використовує множинність громадянства, як шанс вийти з-під юрисдикції України. На жаль, але наразі нам не відомі точні відомості про кількість осіб, які покинули країну з 2022 року. Також ми не можемо розуміти мотивацію кожного, але можемо сміливо стверджувати, що певна частина з них уже готові відмовитися від громадянства України та обірвати зв'язок із країною", - додав Ярослав Хлівний.

Тому однозначно критикувати цю ініціативу не має сенсу - вона буде сприйнята українськими емігрантами по-різному, залежно від обставин. У будь-якому разі, давати українцю можливість зберегти свій паспорт і отримати інше громадянство - позитивна ідея. Таким чином держава не втрачає своїх громадян і дає їм зелене світло на повернення додому.

Міністр Чернишов стверджує, що законопроєкт ухвалять до кінця року. Поки що він пройшов перше читання і питань до нього, як і раніше, дуже багато. Та й самі законодавці поки не можуть відповісти на більшу частину з них. Чи будуть права у "нових" громадян України голосувати, кого все-таки стосуватиметься спрощена система набуття громадянства, як це працюватиме для українців і в яких країнах - на всі ці запитання має відповісти парламент до кінця року.