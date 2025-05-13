Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют

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Кто может получить украинское гражданство по упрощенной процедуре?

Чем может грозить упрощение процедуры получения украинского паспорта?

Смогут ли украинцы получить двойное гражданство?

Сохранится ли за ними выборное право?

В декабре прошлого года Верховная Рада проголосовала за законопроект о множественном гражданстве. Он периодически обсуждался до войны, но в период войны стал обговариваться уже несколько в ином контексте. О чем проект Закона, смогут ли "новые" украинцы голосовать на выборах и кому позволят получить украинский паспорт без знания языка, – об этом в материале РБК-Украина.

Дискуссии о множественном гражданстве в Украине периодически возникают в информационном пространстве. Президент Украины Владимир Зеленский за годы своей каденции несколько раз подавал различные законопроекты об этом на рассмотрение Верховной Рады. Окончательный проект закона народные депутаты рассмотрели 17 декабря 2024 года, по итогу чего он прошел первое чтение.

С войной Украины против российских захватчиков обсуждения возможности получить украинцу еще одно гражданство оживились. Это связано с тем, что много граждан Украины были вынуждены бежать от войны. Есть утверждение о том, что двойное гражданство якобы облегчит им временное проживание в другой стране, но оно оспаривается.

Еще одна причина, по которой вопрос о множественном гражданстве снова стал актуальным – иностранцы, которые приехали воевать за Украину. Им предлагают упростить процедуру получения украинского гражданства, но и здесь есть свои нюансы.

Украинское гражданство для иностранцев

Еще в 2019 году Владимир Зеленский, будучи в Нью-Йорке, встретился с украинской диаспорой и заявил, что "нас 65 миллионов". Очевидно он имел в виду этнических украинцев, которые живут в разных концах мира в диаспорах или вне их. Когда лоббисты законопроекта его защищают, они чаще всего подчеркивают именно эту категорию иностранцев – этнических украинцев. Но в самом проекте Закона сказано не только о них.

В Законе Украины "О гражданстве" прописано, что иностранец не может получить украинское гражданство, не отказавшись от своего первого. В законопроекте, который продвигает команда Зеленского, предлагается предоставить возможность иностранцу сохранить свое гражданство. А украинское получить по упрощенной процедуре – путем подачи специальной декларации, в которой он признает себя гражданином Украины.

Иностранцы, которые заходят получить украинское гражданство по упрощенной процедуре, не должны будут подтверждать свой уровень владения украинским языком и проходить экзамены на знание Конституции и истории Украины. Они лишь должны обязаться, что в течение трех лет со дня получения гражданства выучат язык.

Отдельно в законопроекте сказано, что норма по упрощенной процедуре будет касаться иностранцев, которые воевали, воюют в украинской армии или имеют родственное отношение к человеку, который воюет за Украину.

Пока неизвестно, граждане каких стран смогут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре. В публичном доступе курсирует информация про 30-40 стран, среди которых страны-члены Евросоюза, США, Израиль, а также государства с самыми большими украинскими диаспорами вроде Канады и Австралии.

Украинцы в Германии на акции в поддержку людей, пострадавших от ракетного удара по Охматдету (фото: Getty Images)

Однако в законопроекте точно сказано, граждане каких стран не смогут получить украинское гражданство. Это государства-агрессоры, те, кто отказывается признавать противоправность посягательства на украинский суверенитет и те, кто голосовал против Резолюции Генассамблеи ООН "О территориальной целостности Украины". Соответственно, речь идет о России и странах, которые ее поддерживают.

Среди экспертов разделились мнения относительно того, стоит ли давать украинское гражданство по упрощенной процедуре. Одни считают, что это поможет приросту населения и развитию экономики. К примеру, эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий уверен, что иностранцы должны иметь возможность получить украинское гражданство. Правда, эксперт в этом случае имеет в виду представителей диаспоры во втором и третьем поколении украинских мигрантов и граждан других стран, которые вышли из украинского гражданства.

"Они действительно должны иметь возможность получить или восстановить гражданство Украины по упрощенной процедуре. Почему? Потому что в Украине не хватает миллионов потребителей, недорогих рабочих рук, бизнесменов и инвесторов. Миллионы людей нужны бизнесу как рабочая сила и потребители их товаров и услуг, а власти – как плательщики налогов", – отмечает Гайдуцкий в комментарии РБК-Украина.

Другие эксперты уверены, что новые граждане Украины, которым разрешили не сдавать экзамены на знание языка и истории страны, вряд ли смогут быстро "вписаться" в украинский контекст. А значит цель в данном случае не эта.

"Возникает логический вопрос, какова конечная цель такого гражданства, если претендент не должен знать язык и историю страны. Ответ однозначен, это точно не ассимиляция к народу с целью становления его частью. Если же интеграция в социум не предполагается, соответственно целью может быть расслоение социума созданием новых граждан без языка, без истории и знаний местного законодательства", – отмечает адвокат бюро "Романа Сацика" Ярослав Хлевной в комментарии РБК-Украина.

Также непонятно, смогут ли новые граждане, которые получили паспорт по упрощенной процедуре, голосовать на украинских выборах. Логично в их случае наделять их этим правом только после сдачи экзаменов, но в законе пока об этом ничего не сказано. И это тоже создает целое поле для дискуссий.

В мире более 130 стран предоставляют свое гражданство резидентам других государств. Среди них Великобритания, США, Бельгия, Дания, Германия, Испания и множество других.

У каждой страны свои причины для того, чтобы дать выходцу из другого государства свой паспорт. Например, на Кипре разрешено иметь двойное гражданство за инвестиции, которые человек вкладывает в страну. В Испании действует так называемый "Закон о памяти", который позволяет получить испанский паспорт потомкам эмигрантов, уехавших в свое время в Латинскую Америку. Израильское гражданство также можно получить, если у тебя есть корни в Израиле, что называется репатриацией. В любом случае в каждой стране есть свои особые условия для получения их паспорта без отказа от существующего.

Какие особые условия ставят украинские законодатели для получения гражданства Украины – пока непонятно, а по законопроекту можно сделать вывод, что их нет. Это смущает, потому что создается впечатление, что украинский паспорт обесценивают. Но в сегодняшних реалиях, по мнению экспертов, расценивать это таким образом нельзя.

Украинские беженцы в Потругалии (фото: Getty Images)

Украина – малоизвестная страна на рынке иностранных гражданств. Здесь ключевые игроки – страны Карибского бассейна, основные страны Индийского океана, Мальта, Греция, Португалия. Поэтому сегодня Украине нужно время, чтобы сформировать спрос на свое гражданство.

"Нам сейчас нужны миллионы рабочих рук, то есть иностранных мигрантов, которые приедут и готовы работать за невысокую заработную плату, поскольку украинский бизнес не может длительное время поднимать зарплаты большими темпами. Поэтому, когда мы говорим об иностранных гражданах, им достаточно предлагать резидентам и упрощенные условия трудоустройства вроде того, как это делает Польша для выходцев из постсоветских стран", – отмечает Гайдуцкий.

Еще одно гражданство для украинца

Законопроект Зеленского очевидно привлек большее внимание своей частью про множественное гражданство для самих украинцев. И речь, в первую очередь, о тех, кто из-за войны был вынужден уехать в другую страну. С 2022 года из Украины, по разным оценкам, уехало от 5 до 7 миллионов человек. По словам министра национального единства Алексея Чернышева, Украина не будет заставлять никого возвращаться. А закон про множественное гражданство поможет объединить всех украинских граждан, где бы они не находились.

"Мы не хотим никого заставлять возвращаться, но наша цель – объединить всех украинцев дома и за границей. Прежде всего, мы принимаем закон, позволяющий эмигрантам иметь двойное гражданство, что сейчас запрещено. Они будут иметь те же права, что и оставшиеся в Украине, в частности право голоса", – сказал Чернышев в интервью La Republica.

При этом, на уточняющий вопрос о том, смогут ли эмигранты голосовать на следующих президентских выборах, Чернышев заявил, что надо будет "разобраться с документами, пройти процедуру и доказать, что они проживали в Украине".

В экспертной среде есть два мнения относительно того, правильно ли давать возможность уехавшему из-за войны украинцу получить паспорт страны, куда он эмигрировал. Те, кто поддерживают эту точку зрения, говорят о том, что таким образом государство сохраняет своих граждан. Украина не ставит их перед выбором – либо оставить себе украинский паспорт, но не получать удобства резидента страны, где он находится, либо отказываться от украинского гражданства в пользу иностранного паспорта. Таким образом украинец, оказавшийся за границей, может претендовать на те же блага, что и граждане этой страны, при этом сохранив свой украинский паспорт.

Украинские переселенцы (фото: Getty Images)

Скептики же утверждают, что эта норма наоборот укрепит связь украинца со страной, куда он вынужден был переехать. Многих украинских граждан якобы сдерживает перспектива потерять родной паспорт в попытках получить иностранное гражданство. Поэтому, не получив желаемого, украинцы возвратятся домой, а если дать им такую возможность – останутся в стране, куда уехали, уже в качестве граждан. Те же, кто находится между двух точек зрения, говорят о множестве нюансов, которые нужно учитывать.

К примеру, множество украинцев уехали из страны, потому что физически не выносят обстрелов и не могут привыкнуть к постоянным воздушным тревогам. Другие украинцы выехали, потому что лишились жилья, а условная Германия дает бесплатную крышу над головой и небольшое, но облегчающее жизнь пособие. А есть и те, кто за три года успел наладить в чужой стране свой бизнес. И для всех этих групп украинцев закон о двойном гражданстве может иметь разный смысл.

"Гражданин может оформить другое гражданство и дальше поддерживать страну, например финансово. В то же время другой гражданин, имеющий другую мотивацию, использует множественность гражданства, как шанс выйти из-под юрисдикции Украины. К сожалению, но сейчас нам не известны точные сведения о количестве лиц, покинувших страну с 2022 года. Также мы не можем понимать мотивацию каждого, но можем смело утверждать, что определенная часть из них уже готовы отказаться от гражданства Украины и оборвать связь со страной", – добавил Ярослав Хлевной.

Поэтому однозначно критиковать эту инициативу не имеет смысла – она будет воспринята украинскими эмигрантами по-разному, в зависимости от обстоятельств. В любом случае, давать украинцу возможность сохранить свой паспорт и получить другое гражданство – позитивная идея. Таким образом государство не теряет своих граждан и дает им зеленый свет на возвращение домой.

Министр Чернышев утверждает, что законопроект примут до конца года. Пока что он прошел первое чтение и вопросов к нему, по-прежнему, очень много. Да и сами законодатели пока не могут ответить на большую часть из них. Будут ли права у "новых" граждан Украины голосовать, кого все-таки будет касаться упрощенная система получения гражданства, как это будет работать для украинцев и в каких странах – на все эти вопросы предстоит ответить парламенту до конца года.