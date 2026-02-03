ua en ru
Головна » Новини » У світі

"Громадянська війна 2.0 вже почалася": Маск погодився з побоюваннями щодо США

Вівторок 03 лютого 2026 11:58
"Громадянська війна 2.0 вже почалася": Маск погодився з побоюваннями щодо США Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на протести та сутички з поліцією у Міннеаполісі. Він погодився з думкою, що США наближаються до громадянської війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Маска у соцмережі Х.

Так, один із користувачів соцмережі X опублікував фото масових заворушень у Міннеаполісі з підписом: "Час змиритися з тим, що громадянська війна 2.0 вже почалася".

У відповідь Маск коротко прокоментував: "Таке відчуття".

Інші користувачі також почали активно обговорювати ситуація з протестами у США.

&quot;Громадянська війна 2.0 вже почалася&quot;: Маск погодився з побоюваннями щодо США

Протести у США

Масові протести охопили США після того, як агенти імміграційної служби (ICE) вбили двох громадян країни у штаті Міннесота. 8 січня від кулі агента ICE загинула 37-річна Рене Гуд, а 24 січня жертвою став 37-річний медбрат Алекс Преті.

Президент США Дональд Трамп звинуватив владу штату Міннесота у підбурюванні населення до заколоту та нападів на працівників імміграційної служби.

31 січня у великих містах США відбулися масові акції протесту проти імміграційної політики адміністрації Трампа.

У Міннеаполісі, попри мороз, протестувальники зібралися біля будівлі федеральних органів влади, скандуючи "ICE – геть!".

У Нью‑Йорку на площі Фолі учасники акції тримали плакати з гаслами "Протестувати проти ICE - не злочин", "Справедливість для всіх жертв терору ICE".

В Атланті (штат Джорджія) протестувальники били в барабани та скандували "Іммігрантам тут раді!".

У центрі Лос‑Анджелеса біля мерії зібрався багатотисячний натовп, де частина мітингувальників піднімалася на будівлю з прапорами та плакатами.

Сполучені Штати Америки Ілон Маск Мітинг
Новини
Аналітика
