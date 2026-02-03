ua en ru
"Гражданская война 2.0 уже началась": Маск согласился с опасениями относительно США

Вторник 03 февраля 2026 11:58
"Гражданская война 2.0 уже началась": Маск согласился с опасениями относительно США
Автор: Ірина Глухова

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на протесты и столкновения с полицией в Миннеаполисе. Он согласился с мнением, что США приближаются к гражданской войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Маска в соцсети Х.

Так, один из пользователей соцсети X опубликовал фото массовых беспорядков в Миннеаполисе с подписью: "Пора смириться с тем, что гражданская война 2.0 уже началась".

В ответ Маск коротко прокомментировал: "Такое ощущение".

Другие пользователи также начали активно обсуждать ситуация с протестами в США.

Протесты в США

Массовые протесты охватили США после того, как агенты иммиграционной службы (ICE) убили двух граждан страны в штате Миннесота. 8 января от пули агента ICE погибла 37-летняя Рене Гуд, а 24 января жертвой стал 37-летний медбрат Алекс Прети.

Президент США Дональд Трамп обвинил власти штата Миннесота в подстрекательстве населения к мятежу и нападениям на сотрудников иммиграционной службы.

31 января в крупных городах США прошли массовые акции протеста против иммиграционной политики администрации Трампа.

В Миннеаполисе, несмотря на мороз, протестующие собрались у здания федеральных органов власти, скандируя "ICE - долой!".

В Нью-Йорке на площади Фоли участники акции держали плакаты с лозунгами "Протестовать против ICE - не преступление", "Справедливость для всех жертв террора ICE".

В Атланте (штат Джорджия) протестующие били в барабаны и скандировали "Иммигрантам здесь рады!".

В центре Лос-Анджелеса возле мэрии собралась многотысячная толпа, где часть митингующих поднималась на здание с флагами и плакатами.

