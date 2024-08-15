Росіяни дали 12 років в'язниці громадянці США та РФ за пожертву на підтримку України

Ще 24 лютого 2024 року Кареліна перерахувала 51 долар на рахунок фонду "Razom for Ukraine", який займається збором коштів для надання гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від російської агресії.

Видання повідомляє, що справу Кареліної розглядав той самий російський суд, який у липні виніс вирок американському репортеру The Wall Street Journal Евану Гершковичу за обвинуваченням у "шпигунстві".

Відомо, що російські прокурори вимагали для Кареліної 15 років позбавлення волі, проте суд задовольнився 12 роками. Жінка визнала "провину", але її адвокати мають намір частково оскаржити вирок.

Хто така Ксенія Кареліна

Ксенія Кареліна народилася у РФ, але у 2012 році емігрувала до США за програмою Work&Study. У 2021 році вона отримала американське громадянство. До моменту арешту вона проживала в Лос-Анджелесі, працюючи у спа-салоні.

В січні 2024 року, під час візиту до своєї родини, яка проживає в Єкатеринбурзі, Кареліну затримала ФСБ. Відразу після прибуття в Росію, у неї забрали мобільний телефон, на якому виявили згадку про пожертву 2022 року.

Протягом кількох місяців Кареліну неодноразово допитували, заборонили покидати Єкатеринбург і щотижня викликали на обов’язкові перевірки.