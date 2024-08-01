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У Росії звільнено журналіста Гершковича, він повернеться до США, - Fox News

Четвер 01 серпня 2024 07:35
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У Росії звільнено журналіста Гершковича, він повернеться до США, - Fox News Фото: американський журналіст Еван Гершкович (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Журналіст американського видання The Wall Street Journal Еван Гершкович звільнений з ув'язнення в Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox News.

Зазначається, що завтра Гершкович повернеться до Сполучених Штатів.

Великий обмін ув'язненими

Днями Словенський телеканал N1 анонсував підготовку великого обміну ув'язненими між США, Німеччиною та Росією і Білоруссю.

Один із кандидатів на обмін - американський журналіст Еван Гершкович. Нещодавно російський суд присудив йому 16 років позбавлення волі через начебто збір інформації для спецслужб США про виробника танків у Єкатеринбурзі.

Крім того, з російських колоній та СІЗО зникла низка політв'язнів. Серед них - опозиціонер Ілля Яшин, якого у грудні 2022 року засудили до 8,5 років колонії.

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