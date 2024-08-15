Россияне дали 12 лет тюрьмы гражданке США и РФ за пожертвование в поддержку Украины

Российский суд приговорил к 12 годам лишения свободы Ксению Карелину, которая является гражданкой США и РФ. Ее обвинили в "государственной измене" за донат фонду "Razom for Ukraine".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Еще 24 февраля 2024 года Карелина перечислила 51 доллар на счет фонда "Razom for Ukraine", который занимается сбором средств для оказания гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
Издание сообщает, что дело Карелиной рассматривал тот же российский суд, который в июле вынес приговор американскому репортеру The Wall Street Journal Эвану Гершковичу по обвинению в "шпионаже".
Известно, что российские прокуроры требовали для Карелиной 15 лет лишения свободы, однако суд удовлетворился 12 годами. Женщина признала "вину", но ее адвокаты намерены частично обжаловать приговор.
Ксения Карелина родилась в РФ, но в 2012 году эмигрировала в США по программе Work&Study. В 2021 году она получила американское гражданство. До момента ареста она проживала в Лос-Анджелесе, работая в спа-салоне.
В январе 2024 года, во время визита в свою семью, проживающую в Екатеринбурге, Карелину задержала ФСБ. Сразу по прибытии в Россию у нее забрали мобильный телефон, на котором обнаружили упоминание о пожертвовании 2022 года.
В течение нескольких месяцев Карелину неоднократно допрашивали, ей запретили покидать Екатеринбург и каждую неделю вызывали на обязательные проверки.
Российские суды арестовывают и обвиняют в "шпионаже" или "измене" за поддержку Украины. Это касается как иностранцев, так и граждан самой России.
Следует отметить, что Россия систематически осуждает по подобным обвинениям также и граждан Украины, проживающих на оккупированной украинской территории.
Известно, что американский репортер Эван Гершкович, которого в июле в России обвинили в "шпионаже", вернулся в США в рамках недавнего обмена.
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