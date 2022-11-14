Громадянина США звільнили з полону РФ. Окупанти захопили його у Херсоні ще влітку

"З визволенням Херсону було визволено одного з в'язнів, ним виявився громадянин США Суеді Мерекезі, який відстоював незалежність нашої країни, за що був заарештований", - йдеться у повідомленні.

За його словами, сьогодні він вже на свободі та повертається додому. Суеді Мерекезі було заарештовано в Херсоні, та довгий час з ним був відсутній зв'язок. Проте пізніше було встановлено його місцезнаходження та повернуто з полону.

Про те, що Суеді Мурекезі опинився у російському полоні, заявили його рідні та приватна група добровольців, які займаються порятунком американських громадян.

Зокрема брат полоненого, Селе Мурекезі, повідомив, що Суеді – який вже понад два роки живе у Херсоні – ще минулого місяці арештували російські окупанти. Суеді місяць не виходив на зв’язок з рідними. Проте вранці 7 липня він подзвонив Селе та повідомив, що його утримують у Донецьку. Мурекезі переїхав до України близько 4-х років тому, а у 2020 році почав жити у Херсоні. Телефоном він повідомив брату, що росіяни звинуватили його в участі у проукраїнських мітингах у Херсоні