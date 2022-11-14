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Гражданин США был освобожден из плена РФ. Оккупанты захватили его в Херсоне еще летом

Фото: Гражданина США освободили из плена (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Гражданина США Суэди Мерекези удалось освободить из российского плена. Оккупанты похитили его в Херсоне еще летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Александра Ковалева.

"С освобождением Херсона был освобожден один из заключенных, им оказался гражданин США Суэди Мерекези, отстаивавший независимость нашей страны, за что был арестован", - говорится в сообщении.

По его словам, сегодня он уже на свободе и возвращается домой. Суэди Мерекези был арестован в Херсоне, и долгое время с ним отсутствовала связь. Однако позже было установлено его местонахождение и возвращено из плена.

О том, что Суэди Мурекези оказался в плену, заявили его родные и частная группа добровольцев, которые занимаются спасением американских граждан.

В частности, брат пленника, Селе Мурекези, сообщил, что Суэди – уже более двух лет живущий в Херсоне – еще в прошлом месяце арестовали российские оккупанты. Суэди месяц не выходил на связь с родными. Однако утром 7 июля он позвонил Селе и сообщил, что его содержат в Донецке. Мурекези переехал в Украину около 4 лет назад, а в 2020 году начал жить в Херсоне. По телефону он сообщил брату, что россияне обвинили его в участии в проукраинских митингах в Херсоне.

Уже 11 ноября в ГУР подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ входят в город, а пути отступления россиян находятся под огневым контролем украинских защитников.

Сегодня в Херсоне состоялась официальная церемония поднятия государственного флага. На нем присутствовал президент Владимир Зеленский.

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