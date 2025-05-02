Громадяни Того потрапили в полон до ЗСУ: їх обманом відправили воювати за Росію

"Влада Того нещодавно отримала повідомлення про випадки захоплення і затримання громадян Того Збройними силами України. Це сталося під час їхньої участі у військових діях на боці російських збройних сил у рамках поточного конфлікту", - йдеться в повідомленні МЗС.

У відомстві додали, що більшість із тих тоголезців, які потрапили в полон, поїхали в Росію за програмами стипендій, які пропонували російські структури.

Міністерство закликало громадян Того, особливо молодь, яка планує навчання за кордоном, проявляти максимальну пильність і ретельно перевіряти будь-які пропозиції стипендіальних програм - особливо якщо йдеться про навчання в Росії.

"Міністерство активно співпрацює з низкою дипломатичних партнерів, щоб прояснити ситуацію і, за можливості, надати необхідну допомогу постраждалим", - додали у відомстві.