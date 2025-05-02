Громадяни Того потрапили в полон до ЗСУ: їх обманом відправили воювати за Росію

Українські захисники взяли в полон громадян Того, які воювали на боці Росії. Серед них - молоді хлопці, яких росіяни заманили обманом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Того.
"Влада Того нещодавно отримала повідомлення про випадки захоплення і затримання громадян Того Збройними силами України. Це сталося під час їхньої участі у військових діях на боці російських збройних сил у рамках поточного конфлікту", - йдеться в повідомленні МЗС.
У відомстві додали, що більшість із тих тоголезців, які потрапили в полон, поїхали в Росію за програмами стипендій, які пропонували російські структури.
Міністерство закликало громадян Того, особливо молодь, яка планує навчання за кордоном, проявляти максимальну пильність і ретельно перевіряти будь-які пропозиції стипендіальних програм - особливо якщо йдеться про навчання в Росії.
"Міністерство активно співпрацює з низкою дипломатичних партнерів, щоб прояснити ситуацію і, за можливості, надати необхідну допомогу постраждалим", - додали у відомстві.
Нагадаємо, тільки нещодавно українські воїни взяли в полон двох громадян Китаю. Як з'ясувалося пізніше, насправді на боці Росії воюють набагато більше китайців.
Згідно з офіційними даними, Україна знає про щонайменше 150 громадян Китаю, які вступили до лав російської армії.
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