Граждане Того попали в плен ВСУ: их обманом отправили воевать за Россию

"Власти Того недавно получили сообщения о случаях захвата и задержания граждан Того Вооруженными силами Украины. Это произошло во время их участия в военных действиях на стороне российских вооруженных сил в рамках текущего конфликта", - сказано в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что большинство из тех тоголезцев, которые попали в плен, поехали в Россию по программам стипендий, которые предлагали российские структуры.

Министерство призвало граждан Того, особенно молодежь, планирующую обучение за границей, проявлять максимальную бдительность и тщательно проверять любые предложения стипендиальных программ - особенно если речь идет об обучении в России.

"Министерство активно сотрудничает с рядом дипломатических партнеров, чтобы прояснить ситуацию и, по возможности, оказать необходимую помощь пострадавшим", - добавили в ведомстве.