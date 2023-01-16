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Громадяни багатих країн втратили економічний оптимізм - глобальне опитування

Фото: багаті жителі світу втратили економічний оптимізм через інфляцію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці 2022 року лише 40% жителів планети вірять, що їхні сім'ї у наступні п'ять років житимуть краще. Це на 10 в.п. менше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування групи Edelman у 28 країнах.

Дані Edelman Trust Baromert свідчать, що найбільш песимістичні жителі країн із розвиненою економікою: США (36%), Великобританія (23%), Німеччина (15%) та Японія (9%).

Економіки, що швидко зростають, показали набагато вищі бали, хоч і нижчі, ніж минулого року. Лише Китай протистояв цій тенденції зі зростанням на 1 п.п. до 65%, попри економічний спад, викликаний його тепер уже пом'якшеною політикою "нульового COVID".

Такі побоювання відбивають глибоку невизначеність щодо стану світової економіки, оскільки війна Росії проти України продовжується, а центральні банки підвищують свої кредитні ставки, щоб упоратися з інфляцією.

Опитування підтвердило, як суспільства були поділені наслідками пандемії та інфляції. Домогосподарства з вищими доходами, як і раніше, загалом довіряють таким інститутам, як уряд, бізнес, ЗМІ та НУО. Але відчуження поширене серед груп із низьким доходом.

"Це справді знову показало масовий класовий розрив", - сказав Річард Едельман

Опитування виявило зростання недовіри до установ серед домогосподарств з низьким доходом. Індекс довіри Edelman зареєстрував середній рівень довіри до ключових установ серед респондентів із високим доходом у США на рівні 63%. Цей показник упав до 40% серед груп з низьким доходом.

Нагадаємо, в 2021 році опитування групи Edelman виявив, що рівень суспільної довіри до урядів у світі впав до нового мінімуму через пандемію.

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