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Граждане богатых стран утратили экономический оптимизм, - глобальный опрос

Фото: богатые жители мира утратили экономический оптимизм из-за инфляции (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В конце 2022 года только 40% жителей планеты верят, что их семьи в следующие пять лет будут жить лучше. Это на 10 п.п. меньше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос группы Edelman в 28 странах.

Данные Edelman Trust Baromert свидетельствуют, что наиболее пессимистичны жители стран с развитой экономикой: США (36%), Великобритания (23%), Германия (15%) и Япония (9%).

Быстрорастущие экономики показали гораздо более высокие баллы, хотя и ниже, чем в прошлом году. Только Китай противостоял этой тенденции с ростом на 1 п.п. до 65%, несмотря на экономический спад, вызванный его теперь уже смягченной политикой "нулевого COVID".

Такие опасения отражают глубокую неопределенность в отношении состояния мировой экономики, поскольку война России против Украины продолжается, а центральные банки повышают свои кредитные ставки, чтобы справиться с инфляцией.

Опрос подтвердил, как общества были разделены последствиями пандемии и инфляции. Домохозяйства с более высокими доходами по-прежнему в целом доверяют таким институтам, как правительство, бизнес, СМИ и НПО. Но отчуждение широко распространено среди групп с низким доходом.

"Это действительно снова показало массовый классовый разрыв", - сказал Ричард Эдельман

Опрос выявил растущий уровень недоверия к учреждениям среди домохозяйств с низким доходом. Индекс доверия Edelman зарегистрировал средний уровень доверия к ключевым учреждениям среди респондентов с высоким доходом в США на уровне 63%. Этот показатель упал до всего 40% среди групп с низким доходом.

Напомним, в 2021 году опрос группы Edelman выявил, что уровень общественного доверия к правительствам в мире упал до нового минимума в связи пандемией.

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