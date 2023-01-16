Граждане богатых стран утратили экономический оптимизм, - глобальный опрос

Данные Edelman Trust Baromert свидетельствуют, что наиболее пессимистичны жители стран с развитой экономикой: США (36%), Великобритания (23%), Германия (15%) и Япония (9%).

Быстрорастущие экономики показали гораздо более высокие баллы, хотя и ниже, чем в прошлом году. Только Китай противостоял этой тенденции с ростом на 1 п.п. до 65%, несмотря на экономический спад, вызванный его теперь уже смягченной политикой "нулевого COVID".

Такие опасения отражают глубокую неопределенность в отношении состояния мировой экономики, поскольку война России против Украины продолжается, а центральные банки повышают свои кредитные ставки, чтобы справиться с инфляцией.

Опрос подтвердил, как общества были разделены последствиями пандемии и инфляции. Домохозяйства с более высокими доходами по-прежнему в целом доверяют таким институтам, как правительство, бизнес, СМИ и НПО. Но отчуждение широко распространено среди групп с низким доходом.

"Это действительно снова показало массовый классовый разрыв", - сказал Ричард Эдельман

Опрос выявил растущий уровень недоверия к учреждениям среди домохозяйств с низким доходом. Индекс доверия Edelman зарегистрировал средний уровень доверия к ключевым учреждениям среди респондентов с высоким доходом в США на уровне 63%. Этот показатель упал до всего 40% среди групп с низким доходом.