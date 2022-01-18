Экономические последствия пандемии: доверие к демократиям падает во всем мире

Уровень общественного доверия к правительствам, управляющим демократиями в мире, упал до нового минимума в связи пандемией. Согласно опросу группы Edelman, доверие снижается на фоне широко распространенного чувства экономического пессимизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Исследование показало, что триллионы долларов на стимулирование, потраченные самыми богатыми странами мира на поддержку своей экономики во время пандемии, не смогли вселить прочное чувство уверенности.

"У нас действительно крах доверия к демократиям", - сказал Ричард Эдельман, чья коммуникационная группа Edelman опубликовала опрос более 36 000 респондентов в 28 странах, опрошенных в период с 1 по 24 ноября прошлого года.

По его словам, все сводится к вопросу: "Есть ли у вас чувство экономической уверенности?". Он отметил высокий уровень обеспокоенности по поводу потери рабочих мест, связанной либо с пандемией, либо с автоматизацией.

Барометр доверия Эдельмана, который в течение двух десятилетий опрашивает людей о доверии своим правительствам, СМИ, бизнесу и неправительственным организациям, наоборот, показал рост показателей в нескольких автократических государствах, особенно в Китае.

Больше всего доверия населения за последний год потеряли институты в Германии, снизившейся на 7 пунктов до 46, Австралии - 53 (-6), Нидерландах - 57 (-6), Южной Корее - 42 (-5) и США в 43 (-5).

Напротив, общественное доверие к институтам в Китае составило 83%, что на 11 пунктов выше, в Объединенных Арабских Эмиратах - 76% (+9) и в Таиланде - 66% (+5).

В Японии только 15% людей считают, что они и их семьи будут жить лучше через пять лет, в то время как в большинстве других демократий по тому же вопросу колеблется от 20 до 40%.

Но в Китае почти две трети с оптимизмом смотрели на свое экономическое благополучие, а 80% индийцев считали, что через пять лет им станет лучше.

Бизнес, благодаря своей роли в разработке вакцин и адаптации методов работы и розничной торговли, сохранил высокий уровень доверия во всем мире, хотя и с оговорками в отношении своей приверженности социальной справедливости.