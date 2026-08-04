Громадяни 51 країни потрапили в український полон, - Лубінець

Однією з тем, на які Лубінець звернув особливу увагу під час щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України, стала участь іноземців у війні на боці Росії.

"Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні, воюючи у складі армії російських окупантів. Саме тому важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки", - наголосив він.

Омбудсман також нагадав про інші ключові гуманітарні питання. Зокрема, вже підтверджено 20 610 випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 2 425 дітей, із яких 465 - за сприяння Офісу омбудсмана.

Крім того, тисячі українських цивільних і військовополонених досі перебувають у російській неволі. За словами Лубінця, кожен злочин Росії має бути належно задокументований, а винні - притягнуті до відповідальності.