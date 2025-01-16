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Общественный транспорт за год подорожал 14%: в каких городах Украины платят больше

Украина, Четверг 16 января 2025 09:57
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Общественный транспорт за год подорожал 14%: в каких городах Украины платят больше Фото: тарифы на проезд в городском транспорте выросли на 14% (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Тарифы на проезд в городском транспорте в Украине выросли за 2024 года на 14,0% - с 9,0 гривен до 10,3 гривен. Это выше, чем общая инфляция в 12,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.

По данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда во Львовской области, где билет подорожал на 16,2% до 17,0 гривен.

Далее следуют Житомирская область (подорожание на 50% до 15,0 грн.) и Одесская область (подорожание на 87,5% до 15,0 гривен). В Киеве стоимость осталась на уровне 8,0 гривен.

Самая низкая стоимость проезда в Киевской (6,0 гривен), Херсонской (6,0 гривен), Кировоградской (6,5 гривен) и Харьковской областях (6,6 гривен).

Общественный транспорт за год подорожал 14%: в каких городах Украины платят больше

Данные по Закарпатской области отсутствуют. Кроме того, Госстат не дает данных по Донецкой и Луганской областям.

Информация Госстата касается только муниципального транспорта и не включает в себя стоимость частных маршруток.

Цены на топливо

По данным статистического ведомства, в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года бензин А-92 подорожал на 5,9% до 52,6 гривен за литр, бензин А-95 подорожал на 5,4% до 55,5 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 0,8% до 52,2 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 6,5% до 35,4 гривен за литр.

Общественный транспорт за год подорожал 14%: в каких городах Украины платят больше

Напомним, общая инфляция за 2024 год в Украине составила 12,0%, что значительно выше, чем в 2023 году (5,1%).

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Государственная служба статистики
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