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Зростання цін в Україні прискорилося більш ніж удвічі: що подорожчало за 2024 рік

Україна, П'ятниця 10 січня 2025 15:00
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Зростання цін в Україні прискорилося більш ніж удвічі: що подорожчало за 2024 рік Фото: інфляція у 2024 році прискорилася до 12% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні за 2024 рік зросли на 12,0%. У грудні інфляція становила 1,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, річна інфляція прискорилася більш ніж удвічі порівняно з 2023 роком, коли ціни піднялися на 5,1%.

Зростання цін в Україні прискорилося більш ніж удвічі: що подорожчало за 2024 рік

Зростання цін у 2024 році було порівнянне з інфляцією за останні роки.

Зростання цін в Україні прискорилося більш ніж удвічі: що подорожчало за 2024 рік

Однак середньорічна інфляція у 2024 році була лише 6,5%, що вдвічі менше, ніж у 2023 році (12,9%). На це вплинуло те, що на початку року зростання цін було незначним, а інфляція прискорилася тільки влітку.

Ціни на товари та послуги

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 14,1%. Найбільше подорожчали овочі - на 48,3% та масло - 33,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 13,2%, на одяг і взуття знизилися на 4,3%.

Зростання цін в Україні прискорилося більш ніж удвічі: що подорожчало за 2024 рік

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 18,9 %.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку зросли на 2,1%, охорона здоров'я подорожчала на 13,2%, ціни на транспорт зросли на 7,1%, на зв'язок - на 9,1%, на відпочинок і культуру зросли на 1,0%, освіта подорожчала на 12,0%, ресторани й готелі подорожчали на 13,2%, інші товари та послуги на 9,7%.

Зростання цін в Україні прискорилося більш ніж удвічі: що подорожчало за 2024 рік

Нагадаємо, за даними НБУ, прискорення інфляції в другій половині 2024 року здебільшого пояснюється несприятливими погодними умовами. За прогнозом НБУ, зростання цін сповільниться в середині 2025 року.

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