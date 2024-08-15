ua en ru
Чт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Громадський транспорт з початку року подорожчав майже на 6%: у яких містах платять більше

Україна, Четвер 15 серпня 2024 11:33
UA EN RU
Громадський транспорт з початку року подорожчав майже на 6%: у яких містах платять більше Фото: Квитки подорожчали до 9,5 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Тарифи на проїзд у міському транспорті зросли за січень-липень 2024 на 5,7% - з 9,0 гривень до 9,5 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду у Львівській області, де квиток подорожчав на 8% до 15,7 гривень.

Далі йдуть Житомирська область (подорожчання на 50% до 15,0 гривень) і Чернігівська область (подорожчання на 15,3% до 13,8 гривень). У Києві вартість залишилася на рівні 8,0 гривень.

Найнижча вартість проїзду у Київській (5,0 гривень), Херсонській (6,0 гривень), Кіровоградській (6,5 гривень) та Харківській областях (6,6 гривень).

Дані по Закарпатській області відсутні. Крім того, Держстат не дає даних по Донецькій та Луганській областях.

Інформація Держстату стосується лише муніципального транспорту і не включає вартість приватних маршруток.

Громадський транспорт з початку року подорожчав майже на 6%: у яких містах платять більше

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики
NEWS
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
DAILY
Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції