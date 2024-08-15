Громадський транспорт з початку року подорожчав майже на 6%: у яких містах платять більше

Тарифи на проїзд у міському транспорті зросли за січень-липень 2024 на 5,7% - з 9,0 гривень до 9,5 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду у Львівській області, де квиток подорожчав на 8% до 15,7 гривень.

Далі йдуть Житомирська область (подорожчання на 50% до 15,0 гривень) і Чернігівська область (подорожчання на 15,3% до 13,8 гривень). У Києві вартість залишилася на рівні 8,0 гривень.

Найнижча вартість проїзду у Київській (5,0 гривень), Херсонській (6,0 гривень), Кіровоградській (6,5 гривень) та Харківській областях (6,6 гривень).

Дані по Закарпатській області відсутні. Крім того, Держстат не дає даних по Донецькій та Луганській областях.

Інформація Держстату стосується лише муніципального транспорту і не включає вартість приватних маршруток.