Інфляція в Україні прискорилася: що буде з цінами в найближчі місяці

Споживча інфляція в Україні в липні очікувано продовжила зростати через поступове вичерпання впливу тимчасових чинників, що забезпечували її низький рівень у першому півріччі 2024 року. У наступні місяці очікується подальше прискорення інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар з інфляції Національного банку України ( НБУ ).

За даними Держстату, у липні інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 5,4% з 4,8% у червні. У місячному вимірі ціни не змінилися.

Фактичні темпи зростання цін були дещо нижчими за траєкторію прогнозу НБУ за липень. Це зумовлено передусім стриманішим впливом спекотної погоди на ціни сирих продуктів харчування, йдеться в повідомленні.

Натомість фундаментальний інфляційний тиск очікувано посилився. Показник базової інфляції в липні зріс до 5,7% з 5,0% у червні.

"Така динаміка випереджала траєкторію липневого прогнозу НБУ. Вона зумовлена насамперед швидшим здорожчанням оброблених продуктів харчування під впливом вищих витрат на енергію, зберігання продукції та оплату праці. Підтримували ціновий тиск і ефекти перенесення від послаблення обмінного курсу гривні", - заявили в НБУ.

За прогнозом НБУ, у наступні місяці очікується подальше прискорення інфляції передусім через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефекти перенесення девальвації гривні в попередні місяці.

"Водночас інфляція залишатиметься помірною у 2024 році. Цьому сприятимуть заходи НБУ із захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції та забезпечення стійкості валютного ринку", - йдеться в коментарі.