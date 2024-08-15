Общественный транспорт с начала года подорожал почти на 6%: в каких городах платят больше

Тарифы на проезд в городском транспорте выросли за январь-июль 2024 года на 5,7% - с 9,0 гривен до 9,5 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата .

По данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда во Львовской области, где билет подорожал на 8% до 15,7 гривен.

Далее следуют Житомирская область (подорожание на 50% до 15,0 грн.) и Черниговская область (подорожание на 15,3% до 13,8 гривен). В Киеве стоимость осталась на уровне 8,0 гривен.

Самая низкая стоимость проезда в Киевской (5,0 гривен), Херсонской (6,0 гривен), Кировоградской (6,5 гривен) и Харьковской областях (6,6 гривен).

Данные по Закарпатской области отсутствуют. Кроме того, Госстат не дает данных по Донецкой и Луганской областям.

Информация Госстата касается только муниципального транспорта и не включает в себя стоимость частных маршруток.

Цены на топливо

По данным статистического ведомства, в июле 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года бензин А-92 подорожал на 5,1% до 49,9 гривен за литр, бензин А-95 подорожал на 6,1% до 53,6 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 1,5% до 50,1 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 20% до 25,7 гривен за литр.