UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Громадський транспорт у Києві завтра почне працювати по-новому: що зміниться

Фото: у Києві громадський транспорт їхатиме до укриття під час тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Наземний громадський транспорт Києві у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. Таке нововведення діятиме вже від завтра, 22 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Що зміниться

У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху.

Таким чином, водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття.

Як зазначив в КМДА, це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в місті Києві.

Повторно платити за проїзд не треба

У КМДА звернули увагу, що повторно сплачувати за проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно. Пасажири можуть продовжити користуватися транспортом на тому ж маршруті за вже сплаченими проїзними документами протягом години.

Нагадаємо, що від завтра, 22 травня в Києві заборонять заїзд великогабаритного транспорту під час повітряної тривоги. Мова йде про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

Національна гвардія спільно з управліннями патрульної поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київвоздушная тревога