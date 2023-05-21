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Общественный транспорт в Киеве завтра начнет работать по-новому: что изменится

Фото: в Киеве общественный транспорт будет ехать до укрытия во время тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Наземный общественный транспорт в Киеве в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Такое нововведение будет действовать уже с завтрашнего дня, 22 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

Что изменится

В случае воздушной тревоги КП "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку у ближайшего укрытия для населения, расположенного по маршруту движения.

Таким образом, водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии.

Как отметил в КГГА, это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.п.

Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в Киеве.

Повторно платить за проезд не нужно

В КГГА обратили внимание, что повторно оплачивать проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно. Пассажиры могут продолжить пользоваться транспортом на том же маршруте по уже оплаченным проездным документам в течение часа.

Напомним, что с завтрашнего дня, 22 мая в Киеве запретят заезд крупногабаритного транспорта во время воздушной тревоги. Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонн.

Национальная гвардия совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области обеспечит контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город.

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Киеввоздушная тревога