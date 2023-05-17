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В Києві найближчим часом заборонять заїзд вантажівок під час повітряної тривоги

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Середа 17 травня 2023 13:09
В Києві найближчим часом заборонять заїзд вантажівок під час повітряної тривоги Фото: в Києві найближчим часом заборонять заїзд вантажівок під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З 22 травня в Києві заборонять заїзд великогабаритного транспорту під час повітряної тривоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

Відповідне рішення було ухвалено Радою оборони Києва.

Зазначається, що йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

"Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульною поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві також ухвалили рішення щодо роботи транспорту під час тривоги. З 22 травня громадський транспорт у разі оголошення повітряної тривоги буде довозити пасажирів до найближчого укриття.

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