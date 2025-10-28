Общественная антикоррупционная рада Минобороны заявила о неправдивых утверждениях журналиста NYT

Члены Общественной антикоррупционной рады при Минобороны (ОАР МО) обвинили журналиста американского издания New York Times Эндрю Крамера в "прямой лжи" в его недавней статье об украинской оборонной компании Fire Point.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения членов ОАР МО ветерана Юрия Гудименко и журналистки Татьяны Николаенко в Facebook.

Журналист NYT написал, что ОАР МО якобы призвала к парламентскому расследованию обвинений в проблемах с качеством и ценообразованием дронов Fire Point. Этот пункт члены общественного совета категорически называют ложным.

"ОАР МО не обращалась в парламент относительно дронов FirePoint, как об этом написала NYT. ОАР МО вообще не имеет привычки и традиции обращаться к парламенту. Когда мы собираем достаточное количество доказательств, мы передаем их напрямую силовым структурам. Обращений в парламент по FirePoint просто не было, это прямая ложь. New York Times может опровергнуть ее, если покажет письмо или пост с нашим обращением в парламент (не покажет, потому что это ложь)", - отметил Юрий Гудименко.

Татьяна Николаенко также раскритиковала утверждение журналиста относительно неназванного аудита, где якобы утверждается, что беспилотник FP-1 компании Fire Point можно было бы изготовить дешевле, чем получилось в его цене.

Журналист NYT указывал, что "аудиторы обнаружили, что эта оценка должна инициировать переговоры со стороны Агентства оборонных закупок Украины, но этого не произошло", и контракты были заключены примерно на 16,7 миллиона долларов дороже более дешевого варианта производства.

"Я не знаю, кто ему это слил, но один аудит ГАСУ за 2023 год больше 400 страниц. Аудиты, о которых он пишет, проводились в другие даты, и там другие цифры. Может, и большие, но другие. Он, очевидно, не смог проанализировать данные по аудиту, иначе вы бы увидели факты, а не набор общих фраз", - заявила журналистка.

Татьяна Николаенко заверила, что Общественная рада следит за ситуацией с Fire Point, но имеющаяся у них информация не достаточна.

Гудименко назвал публикацию NYT "откровенной провокацией", целью которой является "заставить выйти с досрочной коммуникацией, без собранных фактов".