Громади просять у держави ще один цифровий сервіс: навіщо він потрібен

Посилаючись на звіт Асоціації міст України щодо проблемних питань ОМС, Шуляк повідомила, що бюджети територіальних громад втрачають фінансові ресурси через ухилення платників податків від їх сплати. ОМС скаржаться, що податкові органи меншою мірою зацікавлені в адмініструванні місцевих податків у порівнянні з обовʼязковими платежами до держбюджету, а в органів місцевого самоврядування відсутні дієві важелі впливу - у тому числі контрольні і фіскальні повноваження, на неплатників.

"Функція адміністрування місцевих податків закріплена за податковими органами. Разом з тим, ОМС здійснюють моніторинг нарахованих та сплачених сум по майновим податкам. В результаті виявляється, що окремі підприємці, які мають борги, в податковій базі боржників відсутні, оскільки не подають звітність. Крім цього, ОМС вважають, що постійний процес реорганізації податкової служби, який супроводжується частою зміною адміністраторів, до прикладу, плати за землю, негативно відображається на ефективній взаємодії підрозділів податкових органів з ОМС та платниками податків - фізособами", - розповіла Шуляк.

Вона додала, що ситуацію для ОМС ускладнює той факт, що у громадах ніколи не проводилась повна інвентаризація обʼєктів нерухомого майна та земельних ділянок. Крім цього, ОМС скаржаться на відсутність повного реєстру платників податків, а також відсутність доступу до повної інформації щодо обʼєктів нерухомості, які підлягають оподаткуванню. Це обмежує можливість ефективно працювати над наповненням дохідної частини бюджету, а недосконале адміністрування місцевих податків не дає можливості ОМС контролювати повноту надходжень до бюджетів територіальних громад.

Голова комітету місцевого самоврядування зазначила, що, на думку ОМС, важливо удосконалити адміністрування податків і зборів, делегувавши їм частину повноважень щодо цього. Крім цього, для володіння вичерпною інформацією про обʼєкти оподаткування потрібно робити звірку з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обʼєктів нерухомого майна.

"Органи місцевого самоврядування наголошують на необхідності ще одного важливого пункту - на рівні держави слід розробити єдине програмне забезпечення з обліку місцевих податків в громадах, що дасть змогу вести актуальний податковий обіг платників податків та обʼєктів оподаткування на території громади та контролювати надходження", - наголосила Шуляк.

За її словами, це дасть можливість більш об'єктивно розуміти податковий потенціал громади, прогнозувати дохідну і видаткову частину бюджету, а також аналізувати необхідність підвищення чи зниження ставок місцевих податків в залежності від ситуації, що складається на території громади.

Органи місцевого самоврядування також просять посилити контроль щодо правильності нарахування, повноти, своєчасності сплати податків, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування.

"Для розвитку громад, для зростання їх бюджетів нам потрібен подальший розвиток електронних сервісів для платників податків. ОМС також вважають, що сьогодні надважливо удосконалити механізм протидії ухиленню від сплати податків, а також наблизити податкове законодавство України до законодавства ЄС. Також важливим у цьому аспекті буде подальше налагодження обміну інформацією між податковими органами та ОМС, зокрема щодо сплати податків у розрізі платників податків", - підсумувала Олена Шуляк.