Общества просят у государства еще один цифровой сервис: зачем он нужен

Ссылаясь на отчет Ассоциации городов Украины по проблемным вопросам ОМС, Шуляк сообщила, что бюджеты территориальных общин теряют финансовые ресурсы из-за уклонения налогоплательщиков от их уплаты. ОМС жалуются, что налоговые органы в меньшей степени заинтересованы в администрировании местных налогов по сравнению с обязательными платежами в госбюджет, а у органов местного самоуправления отсутствуют действенные рычаги влияния – в том числе контрольные и фискальные полномочия на неплательщиков.

"Функция администрирования местных налогов закреплена за налоговыми органами. Вместе с тем, ОМС осуществляют мониторинг начисленных и уплаченных сумм по имущественным налогам. В результате оказывается, что имеющие долги отдельные предприниматели в налоговой базе должников отсутствуют, поскольку не представляют отчетность. Кроме этого , ОМС считают, что постоянный процесс реорганизации налоговой службы, сопровождающийся частой сменой администраторов, к примеру, платы за землю, негативно отражается на эффективном взаимодействии подразделений налоговых органов с ОМС и налогоплательщиками – физлицами”, – рассказала Шуляк.

Она добавила, что ситуацию для ОМС усложняет тот факт, что в общинах никогда не проводилась полная инвентаризация объектов недвижимого имущества и земельных участков. Кроме этого, ОМС жалуются на отсутствие полного реестра налогоплательщиков, а также отсутствие доступа к полной информации об объектах недвижимости. подлежат налогообложению. Это ограничивает возможность эффективно работать над наполнением доходной части бюджета, а несовершенное. администрирование местных налогов не позволяет ОМС контролировать полноту поступлений в бюджеты территориальных общин.

Глава комитета местного самоуправления отметила, что, по мнению ОМС, важно усовершенствовать администрирование налогов и сборов, делегировав им часть полномочий по этому поводу. Кроме этого, для владения исчерпывающей информацией об объектах налогообложения нужно делать сверку со сведениями из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

"Органы местного самоуправления подчеркивают необходимость еще одного важного пункта - на уровне государства следует разработать единое программное обеспечение по учету местных налогов в общинах, что позволит вести актуальное налоговое обращение налогоплательщиков и объектов налогообложения на территории общины и контролировать поступления", - подчеркнула Шуляк. .

По ее словам, это позволит более объективно понимать налоговый потенциал общества, прогнозировать доходную и расходную часть бюджета, а также анализировать необходимость повышения или снижения ставок местных налогов в зависимости от ситуации, складывающейся на территории общества.

Органы местного самоуправления также просят усилить контроль правильности начисления, полноты, своевременности уплаты налогов, относимых в бюджеты местного самоуправления.

"Для развития общин, для роста их бюджетов нам нужно дальнейшее развитие электронных сервисов для налогоплательщиков. ОМС также считают, что сегодня важно усовершенствовать механизм противодействия уклонению от уплаты налогов, а также приблизить налоговое законодательство Украины к законодательству ЕС. Также важным в этом аспекте будет дальнейшее налаживание обмена информацией между налоговыми органами и ОМС, в частности по уплате налогов в разрезе налогоплательщиков", – подытожила Елена Шуляк.