Громади направлятимуть залишки бюджетів на оборону. Законопроект пройшов Кабмін

Кабінет Міністрів схвалив законопроект "Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.
Змінами до держбюджету пропонується:
Кошти пропонують навпіл розділити між службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України.
Перші мають за виділені кошти закупити спецобладнання, а міністерство перенаправить свою частину на виконання державних програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу.
Також на період дії воєнного стану пропонується спрямувати залишки коштів місцевих бюджетів та залишки коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які утворилися на кінець бюджетного періоду, на забезпечення підтримки обороноздатності держави.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 5 вересня заявив, що уряд завершує підготовку проекту держбюджету-2024 та подасть його в Раду до 15 вересня.
За його словами, пріоритетом №1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.
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