Громады будут направлять остатки бюджетов на оборону. Законопроект прошел Кабмин

Изменениями в госбюджет предлагается:

зачисление в 2024 году в общий фонд государственного бюджета в полном объеме поступлений, являющихся источниками формирования государственного дорожного фонда (прогнозный объем около 95,2 млрд гривен);

зачисление с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года в фонд госбюджета поступлений от налогообложения доходов в виде денежного довольствия, вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава, уплачиваемого согласно Налоговому кодексу на соответствующей территории Украины ( прогнозный объем с 1 октября 2023 до конца года 25,8 млрд гривен и в 2024 году - 93,7 млрд гривен).

Средства предлагают разделить между службой специальной связи и защиты информации Украины и министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Первые за выделенные средства должны закупить спецоборудование, а министерство перенаправит свою часть на выполнение государственных программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса.

Также на период действия военного положения предлагается направить остатки средств местных бюджетов и остатки средств специального фонда местных бюджетов, которые образовались на конец бюджетного периода, на обеспечение поддержки обороноспособности государства.

Бюджет-2024

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 5 сентября заявил, что правительство завершает подготовку проекта госбюджета-2024 и подаст его в Раду до 15 сентября.

По его словам, приоритетом №1, как и в нынешнем году, будет сектор безопасности и обороны.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.

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