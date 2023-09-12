Громады будут направлять остатки бюджетов на оборону. Законопроект прошел Кабмин

Кабинет Министров одобрил законопроект "О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины по обеспечению поддержки обороноспособности государства и развитию оборонно-промышленного комплекса Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.
Изменениями в госбюджет предлагается:
Средства предлагают разделить между службой специальной связи и защиты информации Украины и министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Первые за выделенные средства должны закупить спецоборудование, а министерство перенаправит свою часть на выполнение государственных программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса.
Также на период действия военного положения предлагается направить остатки средств местных бюджетов и остатки средств специального фонда местных бюджетов, которые образовались на конец бюджетного периода, на обеспечение поддержки обороноспособности государства.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 5 сентября заявил, что правительство завершает подготовку проекта госбюджета-2024 и подаст его в Раду до 15 сентября.
По его словам, приоритетом №1, как и в нынешнем году, будет сектор безопасности и обороны.
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.
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