Громадам на навчання відновленню виділять 100 млн євро: на що зможуть витратити

Вона зазначила, що кожна з майже 1500 українських територіальних громад повинна реалізовувати проєкти з свого відновлення і розвитку згідно з європейськими стандартами. В рамках цього Україна вже виконала низку індикаторів, які дозволяють міжнародним партнерам виділяти їй кошти на відновлення. При цьому, підкреслила Шуляк, йдеться не лише про кошти на відбудову, а і про фінансування процесів, які наближують Україну до ЄС як сучасної країни.

"Ми зараз дуже багато говоримо про відновлення і саме воно буде стояли у центрі кожної громади - саме від неї і, зокрема, ОМС, буде залежати, наскільки якісно це відновлення планується і наскільки якісно використовуються нові принципи і нові європейські стандарти", - додала Шуляк.

Вона повідомила, що для відповідного навчання громад тому, як правильно працювати за європейськими стандартами і в рамках них планувати не лише відновлення, а і розвиток, третій компонент Ukraine Facility передбачає виділення українським громадам 100 млн євро.

"Ці кошти для того, щоб дати громадам сучасний і ефективний алгоритм планувати якісне відновлення і якісний розвиток. Вони дозволять громадам реалізовувати нові проєкти, пов'язані з відновленням, за європейськими стандартами. Так, щоб на місцях євроінтеграція не здавалась чимось таким далеким і недосяжним. Більше того, ці кошти спрямують саме на навчання представників громад, щоб вони могли ефективно працювати з міжнародними коштами", - пояснила Шуляк.

Вона також додала, що одним з індикаторів виконання Україною вимог програми Ukraine Facility є оновлення державної стратегії регіонального розвитку, яку Уряд ухвалив наприкінці серпня. Згідно з нею, до лютого 2025 року всі області повинні оновити свої обласні стратегії. Відповідно до цього, наразі оновленням стратегій займаються і громади.

Кожна з таких стратегій - державна, місцева і регіональна, повинні корелюватися між собою і коли вони будуть розроблені у відповідності до цього, очікується також конкретний план заходів для їх реалізації.

"Тут нам також, думаю, буде допомагати європейський союз, який вже має ухвалені стандарти. Зокрема, ISO, показники стійких громад, показники розумних міст, цифрового переходу тощо. Нам всім потрібно навчитись з ними працювати, тож для цього потрібно і фінансування", - підсумувала Олена Шуляк.