Общинам на обучение восстановлению выделят 100 млн евро: на что смогут потратить

Она отметила, что каждая из почти 1500 украинских территориальных общин должна реализовывать проекты по своему восстановлению и развитию согласно европейским стандартам. В рамках этого Украина уже выполнила ряд индикаторов, разрешающих международным партнерам выделять ей средства на восстановление. При этом, подчеркнула Шуляк, речь идет не только о средствах восстановления, но и о финансировании процессов, приближающих Украину к ЕС как современной стране.

"Мы сейчас очень много говорим о восстановлении и именно оно будет стоять в центре каждой общины - именно от него и, в частности, ОМС, будет зависеть, насколько качественно это восстановление планируется и насколько качественно используются новые принципы и новые европейские стандарты", - добавила Шуляк.

Она сообщила, что для соответствующего обучения общин тому, как правильно работать по европейским стандартам и в рамках них планировать не только восстановление, но и развитие, третий компонент Ukraine Facility предполагает выделение украинским общинам 100 млн. евро.

"Эти средства для того, чтобы дать общинам современный и эффективный алгоритм, планировать качественное восстановление и качественное развитие. Они позволят общинам реализовывать новые проекты, связанные с восстановлением по европейским стандартам. Так, чтобы на местах евроинтеграция не казалась чем-то столь далеким и недостижимым. Более того, эти средства будут направлены именно на обучение представителей общин, чтобы они могли эффективно работать с международными средствами", - пояснила Шуляк.

Она также добавила, что одним из индикаторов выполнения Украиной требований программы Ukraine Facility является обновление государственной стратегии регионального развития, принятой Правительством в конце августа. Согласно ей, до февраля 2025 все области должны обновить свои областные стратегии. Согласно этому, сейчас обновлением стратегий занимаются и общины.

Каждая из таких стратегий – государственная, местная и региональная, должна коррелироваться между собой и когда они будут разработаны в соответствии с этим, ожидается также конкретный план мер по их реализации.

"Здесь нам также, думаю, будет помогать европейский союз, уже имеющий принятые стандарты. В частности, ISO, показатели устойчивых общин, показатели умных городов, цифрового перехода и т.д. Нам всем нужно научиться с ними работать, поэтому для этого нужно и финансирование", – подытожила Елена Шуляк.