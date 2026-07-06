Громада не впорається сама: Кабмін допоможе Вишневому після обстрілу
Кабмін виділить кошти з резервного фонду для допомоги Вишневому, яке зазнало масштабних руйнувань під час російської атаки 6 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
Президент повідомив, що обговорив ситуацію у Вишневому з прем'єр-міністром Юлією Свириденко.
За його словами, Кабінет міністрів забезпечить фінансування з резервного фонду для допомоги громаді.
"Такі наслідки, що власних сил громади не вистачить", - зазначив Зеленський.
Наслідки атаки у Вишневому
Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Вишневе Бучанського району.
За даними Київської ОВА, у Вишневому удар знищив майже п'ять вулиць, пошкодив десятки будинків, а на місці тривали пожежі та була загроза повторної детонації.
Із міста евакуювали понад 600 людей, зокрема 117 людей вивели з укриття, яке опинилося в епіцентрі вибуху.
Станом на 18:50 кількість загиблих в області складала 8 людей.
Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.