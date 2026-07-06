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Громада не впорається сама: Кабмін допоможе Вишневому після обстрілу

20:36 06.07.2026 Пн
1 хв
Місто зазнало таких руйнувань, що місцевого ресурсу для відновлення недостатньо
aimg Марія Науменко
Громада не впорається сама: Кабмін допоможе Вишневому після обстрілу Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Кабмін виділить кошти з резервного фонду для допомоги Вишневому, яке зазнало масштабних руйнувань під час російської атаки 6 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Президент повідомив, що обговорив ситуацію у Вишневому з прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

За його словами, Кабінет міністрів забезпечить фінансування з резервного фонду для допомоги громаді.

"Такі наслідки, що власних сил громади не вистачить", - зазначив Зеленський.

Наслідки атаки у Вишневому

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Вишневе Бучанського району.

За даними Київської ОВА, у Вишневому удар знищив майже п'ять вулиць, пошкодив десятки будинків, а на місці тривали пожежі та була загроза повторної детонації.

Із міста евакуювали понад 600 людей, зокрема 117 людей вивели з укриття, яке опинилося в епіцентрі вибуху.

Станом на 18:50 кількість загиблих в області складала 8 людей.

Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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