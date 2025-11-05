ua en ru
Громада Києва передала бійцям 225 штурмового полку майже 3000 дронів, - Кличко

Київ, Середа 05 листопада 2025 16:57
UA EN RU
Громада Києва передала бійцям 225 штурмового полку майже 3000 дронів, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко передав 2300 FPV-дронів і Mavic, а також пів тисячі антишахедних дронів від столичної громади бійцям 225 штурмовому полку. Загалом з початку року столиця відправила на передову вже понад 55 тисяч БпЛА.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив мер Києва у Telegram-каналі.

За його словами, від громади столиці він передав захисникам на фронт чергову партію вкрай необхідної допомоги - ще 2000 FPV-дронів різних типів та 300 безпілотників Mavic 3Т відправили військовим 225-го окремого штурмового полку, підпорядкованого Головнокомандувачу ЗСУ.

"Ці БпЛА допоможуть бійцям ефективніше нищити ворога. Знаємо, наскільки сьогодні складна ситуація із захистом неба. Тому бійці полку отримали на найгарячіші напрямки фронту також 500 антишахедних дронів та 10 наземних станцій до них", - написав Віталій Кличко.

За словами мера, від початку року з бюджету Києва на потреби 225 полку вже виділено 700 млн грн. Зокрема, влітку столиця передавала бійцям полку понад 2000 БпЛА та обладнання для радіоелектронної боротьби, уточнив Кличко.

Він також повідомив, скільки безпілотників та іншої техніки загалом було передано на передову від громади Києва цього року.

"Від початку року Київ передав на фронт різним бригадам вже понад 55 000 БпЛА, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку. І ми продовжимо допомагати всім нашим військовим, які боронять державу. Слава Україні та її Героям!" - наголосив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у 2025 році року з бюджету столиці на підтримку військових спрямовано вже 11 млрд грн.

Також Кличко повідомляв, що на наступному засіданні Київради передбачається виділити додатково 1 млрд грн на посилення підрозділів ППО, які збивають "Шахеди" та ракети над столицею.

