Grok навчився працювати за людину: ШІ сам керує віртуальним ПК

Автономне виконання завдань у хмарі

Grok Bot позиціонується як ШІ для виконання багатокрокових задач. Кожен бот отримує окремий віртуальний комп'ютер у хмарі, що дає йому можливість взаємодіяти з ПЗ напряму.

Алгоритм працює безпосередньо всередині інструментів, де необхідно виконати поставлене завдання, і звертається до користувача лише тоді, коли потрібне підтвердження дій людиною.

Головні технічні особливості та можливості системи:

Отримання власного віртуального ПК для взаємодії з додатками;

Відсутність потреби у спеціальних API або MCP підключеннях для кожного окремого сервісу;

Здатність орієнтуватися на веб-сайтах та вводити інформацію за аналогією з людиною;

Продовження роботи над завданням без очікування нових текстових підказок.

Як це працює?

Віртуальний комп'ютер прив'язується до облікового запису користувача, а не до конкретного бота.

Це означає, що всі створені Grok Bot ділять між собою одну систему: файл, збережений одним ботом, стає доступним для іншого, а збережені авторизації та кукі браузера діють для всіх процесів акаунта.

При цьому кожен бот отримує власний екран на спільному ПК. Завдяки цьому декілька ботів можуть одночасно працювати з браузером або настільними програмами паралельно, не зупиняючи процес, навіть якщо користувач вимкнув фізичний ноутбук.

Перехоплення управління та безпека даних

Під час виконання завдань користувач може в реальному часі спостерігати за робочим столом ШІ, бачити його кліки та введення тексту.

Якщо процес вимагає проходження двофакторної аутентифікації, введення пароля, перевірки CAPTCHA чи проведення оплати, бот зупиняє роботу та просить людину особисто виконати цей крок.

Плагіни, робота з файлами та локальні ПК

Для підвищення надійності роботи Grok Bot підтримує підключення офіційних плагінів-коннекторів, які додаються у налаштуваннях акаунта та викликаються у чаті через символ @.

Для збереження результатів проєктів використовується захищена директорія /workspace, яка залишається неушкодженою навіть під час системних оновлень або відновлення віртуального ПК.

Окремо розробники наголошують, що хмарний комп'ютер Grok Bot повністю ізольований від фізичного Mac або Windows пристрою користувача.

Запускати команди безпосередньо на локальному ПК бот може лише за умови, якщо користувач особисто увімкнув цю функцію та надав відповідний дозвіл у налаштуваннях безпеки.

Рішення проблеми сумісності та доступність

Більшість сучасних робочих інструментів не розроблялися для контролю з боку автономного програмного забезпечення.

Grok Bot обходить це обмеження, працюючи через актуальні користувацькі інтерфейси так само, як це робить людина-оператор.

Наразі бета-версія функціоналу доступна на ПК і на операційній системі iOS.

Скористатися нею можуть передплатники рівнів SuperGrok Heavy, Cursor Ultra та Cursor Teams Premium.

Корпоративні користувачі мають можливість записатися у список очікування для отримання доступу у майбутньому.