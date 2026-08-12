UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Grok навчився працювати за людину: ШІ сам керує віртуальним ПК

14:12 12.08.2026 Ср
3 хв
Керування софтом тепер можна довірити боту
aimg Ольга Завада
xAI випустила бета-версію Grok Bot (фото: Unsplash)

Grok навчився працювати за комп'ютером замість людини. Новий інструмент xAI самостійно керує віртуальним ПК і виконує цифрові завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на SpacexAI.

Автономне виконання завдань у хмарі

Grok Bot позиціонується як ШІ для виконання багатокрокових задач. Кожен бот отримує окремий віртуальний комп'ютер у хмарі, що дає йому можливість взаємодіяти з ПЗ напряму.

Алгоритм працює безпосередньо всередині інструментів, де необхідно виконати поставлене завдання, і звертається до користувача лише тоді, коли потрібне підтвердження дій людиною.

Головні технічні особливості та можливості системи:

  • Отримання власного віртуального ПК для взаємодії з додатками;
  • Відсутність потреби у спеціальних API або MCP підключеннях для кожного окремого сервісу;
  • Здатність орієнтуватися на веб-сайтах та вводити інформацію за аналогією з людиною;
  • Продовження роботи над завданням без очікування нових текстових підказок.

Читайте більше: Ілон Маск готує новий Grok: що відомо про модель, яка кине виклик GPT-5.5

Як це працює?

Віртуальний комп'ютер прив'язується до облікового запису користувача, а не до конкретного бота.

Це означає, що всі створені Grok Bot ділять між собою одну систему: файл, збережений одним ботом, стає доступним для іншого, а збережені авторизації та кукі браузера діють для всіх процесів акаунта.

При цьому кожен бот отримує власний екран на спільному ПК. Завдяки цьому декілька ботів можуть одночасно працювати з браузером або настільними програмами паралельно, не зупиняючи процес, навіть якщо користувач вимкнув фізичний ноутбук.

Перехоплення управління та безпека даних

Під час виконання завдань користувач може в реальному часі спостерігати за робочим столом ШІ, бачити його кліки та введення тексту.

Якщо процес вимагає проходження двофакторної аутентифікації, введення пароля, перевірки CAPTCHA чи проведення оплати, бот зупиняє роботу та просить людину особисто виконати цей крок.

Плагіни, робота з файлами та локальні ПК

Для підвищення надійності роботи Grok Bot підтримує підключення офіційних плагінів-коннекторів, які додаються у налаштуваннях акаунта та викликаються у чаті через символ @.

Для збереження результатів проєктів використовується захищена директорія /workspace, яка залишається неушкодженою навіть під час системних оновлень або відновлення віртуального ПК.

Окремо розробники наголошують, що хмарний комп'ютер Grok Bot повністю ізольований від фізичного Mac або Windows пристрою користувача.

Запускати команди безпосередньо на локальному ПК бот може лише за умови, якщо користувач особисто увімкнув цю функцію та надав відповідний дозвіл у налаштуваннях безпеки.

Більше цікавого: Вчені знайшли найдивнішого користувача ChatGPT: що насправді просять у чат-бота

Рішення проблеми сумісності та доступність

Більшість сучасних робочих інструментів не розроблялися для контролю з боку автономного програмного забезпечення.

Grok Bot обходить це обмеження, працюючи через актуальні користувацькі інтерфейси так само, як це робить людина-оператор.

Наразі бета-версія функціоналу доступна на ПК і на операційній системі iOS.

Скористатися нею можуть передплатники рівнів SuperGrok Heavy, Cursor Ultra та Cursor Teams Premium.

Корпоративні користувачі мають можливість записатися у список очікування для отримання доступу у майбутньому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ілон МаскШтучний інтелект