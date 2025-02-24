"Гризня ФСБшників". У Приморську прогримів вибух у кабінеті колаборанта, - ГУР

За даними розвідки, 23 лютого вночі в Приморську прогримів потужний вибух у кабінеті так званого керівника незаконної установи багатофункціональний центр "Мої документи" Романа Подсудєвського.

ГУР зазначає, що Подсудєвський - зрадник України, колишній високопосадовець Держприкордонслужби, який втік до тимчасово окупованого Криму 2015 року. Там він працював на гауляйтера Сергія Аксьонова і почав співпрацювати з чекістами так званого "управління ФСБ по республіці Крим".

У розвідці наголосили, що між цим управлінням спецслужби та іншим кланом ФСБ триває ворожнеча за грошові потоки на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

"Власне, вибух у кабінеті Подсудєвського в окупованому Приморську організували ФСБшники з Москви, і це стало ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан", - стверджує ГУР.

Так ФСБшники з Москви хотіли попередити колаборанта, що йому потрібно "зменшити апетити" і бути більш поступливим. На цьому тлі всередині ФСБ почалися перевірки.