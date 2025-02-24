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"Грызня ФСБшников". В Приморске прогремел взрыв в кабинете коллаборанта, - ГУР

Фото: коллаборант Роман Подсудевский (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном городе Приморск произошел взрыв в кабинете коллаборанта Романа Подсудевского. Его организовали сотрудники ФСБ РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным разведки, 23 февраля ночью в Приморске прогремел мощный взрыв в кабинете так называемого руководителя незаконного учреждения многофункциональный центр "Мои документы" Романа Подсудевского.

ГУР отмечает, что Подсудевский - предатель Украины, бывший высокопоставленный чиновник Госпогранслужбы, который сбежал во временно оккупированный Крым в 2015 году. Там он работал на гауляйтера Сергея Аксенова и начал сотрудничать с чекистами так называемого "управления ФСБ по республике Крым"

В разведке подчеркнули, что между этим управлением спецслужбы и другим кланом ФСБ продолжается вражда за денежные потоки на временно оккупированной части Запорожской области. 

"Собственно, взрыв в кабинете Подсудевского в оккупированном Приморске организовали ФСБшники из Москвы, и это стало еще одним проявлением грызни между чекистами за дерибан", - утверждает ГУР. 

Так ФСБшники из Москвы хотели предупредить коллаборанта, что ему нужно "уменьшить аппетиты" и быть более уступчивым. На этом фоне внутри ФСБ начались проверки. 

К слову, несколько дней назад ГУР сообщило о ликвидации во временно оккупированном Бердянске так называемого заместителя главы оккупационной администрации. Речь о Евгении Богданове.

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