Гривня не злетіла в космос: голова НБУ про перший день режиму гнучкого курсу

"Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос", який пророкували російські ІПСО", - написав він.

Як зазначив Пишний, якщо врахувати, що ще 2 жовтня курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 грн/долар (офіційний курс + 1%), то гривня навіть дещо зміцнилася - до 36,59 грн/долар. Це вище ніж офіційний курс, який діяв до того, але лише на 0,06%.

Голова НБУ повідомив, що зростання попиту на ринку було очікуваним, оскільки природньо, що валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ.

"НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає "червоних ліній" у частині інтервенцій", - додав він.

За його словами, мета НБУ - зберегти курсову стійкість. "Переконаний, що, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються", - написав він.

Пишний зазначив, що коливання курсу будуть, але в обидва боки і дуже несуттєві.

"Натомість учасники ринку зможуть поступово пригадати, як це працювати за нормальних умов, а фінансова система та економіка - ліпше адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків", - додав він.

Новий режим НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

З урахуванням курсу на міжбанку НБУ встановлюватиме офіційний курс. При цьому НБУ контролюватиме ринок та продаватиме валюту для покриття дефіциту, який збережеться на ринку.

У перший день нового режиму офіційний курс зріс на 2 копійки до 36,59 грн/долар.