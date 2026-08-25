Гривна или доллар осенью: куда выгоднее вложить 100 тысяч

Украинцам осенью придется учитывать не только возможное изменение курса валют, но и доходность финансовых инструментов. В конкретных условиях гривневый депозит может принести больше, чем покупка доллара, если курс американской валюты не увеличится достаточно существенно за время хранения средств.

Как сравнить потенциальный заработок на депозите и валюте, – для РБК-Украина рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов .

Главное:

Если положить 100 тыс. грн на 6 месяцев под 17,5% годовых, чистый доход после уплаты налогов составит около 6,7 тыс. грн.

Чтобы доллар дал такой же результат, его курс должен вырасти более чем на 6,7%.

При стартовом курсе 45 грн это означает рост примерно до 48 грн.

При ставке 15% годовых чистая доходность за полгода составит около 5,8%.

В таком случае доллар должен подорожать примерно с 45 до 47,6 грн, чтобы дать аналогичный результат.

По прогнозу банкира, в сентябре доллар может находиться в пределах 45-45,8 грн.

Оптимальным подходом эксперт называет диверсификацию сбережений.

Сколько принесут 100 тысяч гривен

Чтобы сравнить гривневый депозит и доллар, Сергей Мамедов предлагает смотреть реальную доходность после уплаты налогов.

Если разместить 100 тыс. грн на шесть месяцев под 17,5% годовых, чистый доход составит около 6,7 тыс. грн. Это около 6,7% от начальной суммы. То есть через пол года вкладчик будет около 106,7 тыс. грн.

Чтобы получить аналогичный финансовый результат от покупки доллара, американская валюта за это время должна подорожать более чем на 6,7%.

К какому курсу должен вырасти доллар

Если условно покупать доллар по курсу 45 грн, то для роста вложенных средств на 6,7% курс должен подняться примерно до 48 грн.

При этом расчет не учитывает разницу между курсами купли и продажи валюты. Поэтому на практике доллару нужно было подорожать еще сильнее, чтобы обеспечить аналогичный результат.

При средней депозитной ставке 15% годовых чистый доход за шесть месяцев составит около 5,8%. В таком случае для получения аналогичной доходности курс доллара должен вырасти примерно с 45 до 47,6 грн.

Каким может быть курс доллара осенью

По прогнозу Сергея Мамедова, в сентябре курс американской валюты может находиться в пределах 45–45,8 грн., а евро – 51,5–53 грн.

Следовательно, при таком сценарии только ожидаемого курсового движения может быть недостаточно, чтобы доллар превзошел доходность гривневого депозита с высокой ставкой.

В то же время, валютные сбережения имеют другое преимущество – они могут защитить часть средств от неожиданного ослабления гривны.

Стоит ли выбирать только гривну или доллар

Мамедов отмечает, что универсального варианта для всех вкладчиков нет. При выборе между гривной и валютой следует учитывать сумму, срок инвестирования и то, насколько быстро могут потребоваться деньги.

''Именно поэтому не стоит задавать вопросы ''гривна или доллар'' как выбор только одного инструмента. Значительно разумнее диверсифицировать сбережения. Гривневые депозиты дают прогнозируемую доходность, валюта может выполнять роль страхования части накоплений от курсовых рисков”, – подытожил банкир.