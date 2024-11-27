Гривневі депозити, купівля доларів чи ОВДП: у що вигідніше вкладатися українцям під час війни

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Переваги та недоліки інвестування в гривневі депозити

Банківські депозити є одним із найпростіших та найменш ризикових способів інвестування, адже Фонд гарантування вкладів протягом періоду дії воєнного стану в Україні забезпечує повернення 100% банківських вкладів. Банки пропонують депозити на різні терміни під фіксовані відсотки. Як правило, депозитні програми можна поділити на короткострокові, середньострокові та довгострокові, а умови виплати відсотків варіюються: щомісяця, щоквартально або по закінченню терміну вкладу. Як правило, що довший термін, то вищий відсоток і дохід.

Мінімальна сума для відкриття депозиту часто досить умовна, а клієнт одразу дізнається свій передбачуваний дохід у вигляді відсотків. Це особливо важливо для консервативних інвесторів, що прагнуть уникнути ризиків, які часто супроводжують інвестиції в акції чи нерухомість.

Відсоткові ставки за банківськими депозитами варіюються залежно від багатьох факторів і можуть сягати нині 17% річних у грівні, і вище. По закінченню терміну вкладу ви отримуєте назад основну суму, плюс нараховані відсотки. У разі дострокового зняття коштів з клієнта можуть стягнути штраф або змінити умови за депозитом (наприклад, зменшити відсоткову ставку). На отриманий дохід нараховуються податки – 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович в якості прикладу для розрахунку дохідності банківських вкладів аналізує ситуацію осені 2023 року, коли ставки за депозитами з термінами від 3 до 12 місяців становили 14,4-14,8%. Так, відкривши тоді депозит під 14,5% річних на суму 10 тис. грн, клієнт в 2024 році отримав наступний дохід після сплати податків:

292 грн за 3 місяці;

584 грн за 6 місяців;

1 168 грн за 12 місяців.

Якщо президент підпише закон про збільшення податків, то військовий збір збільшиться з 1,5% до 5%. У такому випадку дохід за депозитом із зазначеним рівнем процентних ставок зменшиться наступним чином:

279 грн за 3 місяці;

558 грн за 6 місяців;

1 116 грн за 12 місяців.

Нацбанк прогнозує на кінець поточного року інфляцію на рівні 9,7%. Отже, реальна доходність за гривневим депозитом під 14,5% річних з урахуванням рівня інфляції має скласти 4,8%.

Заробіток на валютних коливаннях

Купівля іноземної валюти є одним із найпопулярніших способів зберігання капіталу серед українців через знецінення гривні. Так, якщо у січні 2022 року 1 долар США коштував 28,5 грн, то в листопаді 2024 року курс долара зріс до 41,5 грн. Таким чином, 1 тис. доларів, яка лежала "під подушкою", за цей час здорожчали на 13 тис. гривень.

Тарас Котович зазначає: якщо людина придбала торік у жовтні еквівалентну 10 тис. гривень суму в доларах (майже 260 доларів), то продавши валюту у жовтні цього року інвестор отримав би близько 800 грн доходу.

Андрій Шевчишин наголошує, що можна заробити навіть більше, якщо продати долар під час його здорожчення і знову інвестувати, коли курс знизиться. Але тут є два важливі моменти: по-перше, щоб заробляти на коливаннях валютного курсу, потрібно мати досвід та знання. По-друге, банки та обмінники мають спред – різницю між ціною покупки і продажу валюти, що значно ускладнює заробіток для фізосіб на різниці курсів купівлі-продажу.

Також Шевчишин зазначає, що операції з валютою краще здійснювати в онлайн-форматі або в банківських відділеннях, де всі купюри перевіряються на справжність.

Інвестиції в ОВДП

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – це боргові цінні папери, що випускаються урядом для покриття бюджетного дефіциту або фінансування інших державних потреб. Оскільки такі цінні папери гарантовані державою, їхня надійність є високою.

Серед переваг ОВДП – відсутність оподаткування доходів від цих інвестицій, що дозволяє інвестору отримати 100% від очікуваної суми. Окрім того, відсоткова ставка за ОВДП часто вища, ніж за гривневими депозитами.

Інвестиції в ОВДП вигідні і державі, і громадянам (колаж: Getty Images)

"У вересні 2023 року дохідність ОВДП із термінами погашення 3, 6 і 12 місяців становила 17%-18%-19% відповідно (з незначними варіаціями залежно від випуску облігацій). Таким чином, інвестор, який вкладе 10 тис. грн, може отримати чистий дохід на рівні 400-850-1800 грн за відповідний період, оскільки ОВДП не підлягають оподаткуванню", – підраховує старший фінансовий аналітик групи ICU.

З цих розрахунків видно, що здійснена восени 2023 року інвестиція 10 тис. гривень в ОВДП з терміном обігу 12 місяців принесе власнику цінних паперів на 632 грн більше, ніж депозит на ту ж суму і термін, та на 1000 грн більше, ніж еквівалентна сума в доларах США.

За підрахунками Тараса Котовича, якщо інвестувати сьогодні 10 тис. грн строком на 12 місяців окремо в ОВДП, депозит та еквівалентну суму в доларах, то за рік отримаємо наступну дохідність:

ОВДП – приблизно 1500 грн;

депозит – приблизно 1000 грн;

еквівалент 10 тис. гривень у доларах (майже 240 доларів) – 900-1000 грн при курсі 45 грн за долар. У разі меншого ослаблення гривні дохід від валюти може скласти близько 600-700 грн.

Зазвичай комісії брокерів та банків по операціях з ОВДП коливаються в межах від 0,5% до 2%. Хоча деякі учасники ринку можуть пропонувати спеціальні умови без додаткових комісій за операції з облігаціями, або з мінімальними витратами, якщо це частина їхньої основної діяльності.

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