Приватні інвестиції під час війни: на чому і скільки можуть заробити українці

Скільки можна заробити в Україні на депозитах, валюті, ОВДП, золоті, криптовалюті та нерухомості, які ризики і "підводні камені" супроводжують такі інвестиції?

Для більшості українців сьогодні існують не так багато варіантів інвестицій. Серед традиційних – депозити і купівля валюти. Для більш "просунутих" інвесторів – облігації державної позики (ОВДП) та банківські метали. Серед ризикованих інструментів інвестування – криптовалюта. З дуже дорогих для входу – нерухомість.

Купівля валюти

Беручи до уваги очікування щодо офіційного курсу гривні на 2025 рік – а це 45,8 гривні за долар (за прогнозом МВФ) і 45,0 (згідно проекту держбюджету-2025) – купівля доларів за поточним курсом 41,5 грн принесе протягом року потенційно 10,3% прибутку. З урахуванням курсів конвертації та спреду можна розраховувати на 10% річних.

Бюджетний прогноз середньорічної інфляції на 2025 рік складає 9,7%. Тобто, очікувані рівні інфляції та девальвації дуже близькі один до одного. Це і буде орієнтиром щодо беззбитковості інвестиції.

Депозити

Наразі на гривневому депозиті на 12 місяців можна заробити до 13% річних. Щоправда, треба пам’ятати, що з суми заробітку доведеться сплатити податки. Наразі це 19,5% – податок на прибуток 18% і військовий збір 1,5%. Це означає, що чистий прибуток за таким депозитом у вересні 2025 року складе 10,6%.

Якщо з жовтня 2024 року в Україні запровадять ставку військового збору 5%, то сплачувати з прибутків за депозитами доведеться вже 23% – податок на прибуток 18% і військовий збір 5%. В такому разі чиста дохідність гривневого річного депозиту під 13% складе 10%.

Це наразі трошки вище бюджетного орієнтира щодо інфляції на 2025 рік.

Валютний депозит за рік може принести до 1,1% доходу. З нього теж потрібно буде сплатити податки. За рівня податкового навантаження 19,5% чистий прибуток такої інвестиції станом на вересень 2025 року складе 0,9%. За податкового навантаження в 23% чистий прибуток сягне близько 0,8% річних.

Враховуючи очікувану девальвацію близько 10%, гривневий дохід від валютного депозита може досягати 10,9% (або 10,8% відповідно), що вище бюджетного орієнтира щодо інфляції.

Ризики таких інвестицій майже відсутні, бо всі депозити на період військового стану гарантовані державою.

ОВДП

На сьогоднішній день доходність гривневих ОВДП знаходиться на рівні 13-17% річних залежно від строків погашення облігацій. Дохід, отриманий від ОВДП, не оподатковується, а отже – це чистий прибуток. І його рівень суттєво вищий за очікувану інфляцію і девальвацію. А також вищий за потенційний дохід від валютного депозиту.

Доходність валютних ОВДП коливається в межах 2,5 – 3,5 % річних. З урахуванням очікуваної девальвації середній рівень потенційного річного доходу можна оцінити в 13%. Ризики такої інвестицій майже відсутні. За внутрішніми зобов’язаннями держава завжди може зробити виплати.

Золото

На тлі пом’якшення світовими центробанками кредитно-грошової політики та зниження ставок золото зберігає потенціал для зростання, не дивлячись на поточні історично максимальні цінові рівні (2590 дол. за тройську унцію).

Потенціал зростання золота від поточних рівнів може складати до 11% річних. Враховуючи прив’язку ціни золота до курсу долара, а також потенційний рівень девальвації гривні, це дає потенційний дохід в 21% річних.

Але ризики все одно залишаються, бо ціна золота коливається і може впасти при зміні грошової політики світових центробанків. Це що стосується так званого безпоставочного золота. Якщо ж говорити про фізичне золото (банківські зливки), то потрібно закладати у витрати до 30% додаткових видатків на банківські комісії, що може знизити дохідність такої інвестиції до 14%.

Криптовалюта

Криптовалюта має дуже високий потенціал зростання, але є дуже волатильним й ризикованим інструментом.

Розглянемо гіпотетичний варіант зростання ціни біткоїна з поточних 63 тис. дол. до своїх історичних максимумів близько 73 тис. дол. Це дає потенційний річний дохід близько 15,8%. З урахуванням очікуваної в 2025 році девальвації дохідність такої інвестиції може сягати 25,8% і вище.

Але при цьому можна отримати збиток, якщо ціна біткоїну впаде більше ніж на 10%. І головне – прогнозувати ціну біткоїна неможливо, тому втрати можуть сягати і 30%, і 50%, і більше від суми інвестицій.

Нерухомість

Поточні тенденції на ринку нерухомості України, залежно від регіону, потенційно можуть забезпечити дохідність подібних інвестицій на рівні від 3% до 5% річних в доларах.

Є недооцінені об’єкти з потенціалом росту до 20% і більше, але вони знаходяться переважно в зоні дуже високих ризиків (наприклад, нерухомість у Харкові) і можуть реалізувати свій інвестиційний потенціал після війни.

І навпаки, ціни на нерухомість в західних регіонах України дуже перегріті та мають потенціал на зниження після завершення війни.

Головний недолік такої інвестиції – дуже високий поріг входу.

Між тим, потенційно, враховуючи девальвацію, можна очікувати на доходність такої інвестиції близько 13-15% річних у гривні.