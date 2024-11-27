Гривневые депозиты, покупка долларов или ОВГЗ: во что выгоднее вкладываться украинцам во время войны

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Преимущества и недостатки инвестирования в гривневые депозиты

Банковские депозиты являются одним из самых простых и наименее рисковых способов инвестирования, ведь Фонд гарантирования вкладов в течение периода действия военного положения в Украине обеспечивает возврат 100% банковских вкладов. Банки предлагают депозиты на разные сроки под фиксированные проценты. Как правило, депозитные программы можна разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, а условия выплаты процентов варьируются: ежемесячно, ежеквартально или по истечении срока вклада. Как правило, чем длиннее срок, тем выше процент и доход.

Минимальная сумма для открытия депозита часто достаточно условна, а клиент сразу узнает свой предполагаемый доход в виде процентов. Это особенно важно для консервативных инвесторов, стремящихся избежать рисков, часто сопровождающих инвестиции в акции или недвижимость.

Процентные ставки по банковским депозитам варьируются в зависимости от многих факторов и могут достигать ныне 17% годовых в гривне и выше. По истечении срока вклада вы получаете обратно основную сумму плюс начисленные проценты. В случае досрочного снятия средств с клиента могут взыскать штраф или изменить условия по депозиту (например, снизить процентную ставку). На полученный доход начисляются налоги – 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович в качестве примера для расчета доходности банковских вкладов анализирует ситуацию осени 2023 года, когда ставки по депозитам со сроками от 3 до 12 месяцев составляли 14,4-14,8%. Так, открыв тогда депозит под 14,5% годовых на сумму 10 тыс. грн, клиент в 2024 году получил следующий доход после уплаты налогов:

292 грн за 3 месяца;

584 грн за 6 месяцев;

1 168 грн за 12 месяцев.

Если президент подпишет закон об увеличении налогов, то военный сбор увеличится с 1,5% до 5%. В таком случае доход по депозиту с указанным уровнем процентных ставок уменьшится следующим образом:

279 грн за 3 месяца;

558 грн за 6 месяцев;

1 116 грн за 12 месяцев.

Нацбанк прогнозирует к концу текущего года инфляцию на уровне 9,7%. В итоге, реальная доходность по гривневому депозиту под 14,5% годовых с учетом уровня инфляции должна составить 4,8%.

Заработок на валютных колебаниях

Покупка иностранной валюты является одним из самых популярных способов хранения капитала среди украинцев из-за обесценивания гривны. Так, если в январе 2022 года 1 доллар США стоил 28,5 грн, то в ноябре 2024 курс доллара вырос до 41,5 грн. Таким образом, 1 тыс. долларов, лежавшая "под подушкой", за это время подорожала на 13 тыс. гривен.

Тарас Котович отмечает: если человек приобрел в октябре прошлого года эквивалентную 10 тыс. гривен сумму в долларах (почти 260 долларов), то продав валюту в октябре этого года инвестор получил бы около 800 грн дохода.

Андрей Шевчишин отмечает, что можно заработать даже больше, если продать доллар во время его подорожания и снова инвестировать, когда курс снизится. Но тут есть два важных момента: во-первых, чтобы зарабатывать на колебаниях валютного курса, нужно иметь опыт и знания. Во-вторых, банки и обменники имеют спред – разницу между ценой покупки и продажи валюты, что значительно усложняет заработок для физлиц на разнице курсов купли-продажи.

Также Шевчишин отмечает, что сделки с валютой лучше совершать в онлайн-формате или в банковских отделениях, где все купюры проверяются на подлинность.

Инвестиции в ОВГЗ

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – это долговые ценные бумаги, выпускаемые правительством для покрытия бюджетного дефицита или финансирования других государственных нужд. Поскольку такие ценные бумаги гарантированы государством, их надежность высока.

Среди преимуществ ОВГЗ – отсутствие налогообложения доходов от этих инвестиций, что позволяет инвестору получить 100% ожидаемой суммы. Кроме того, процентная ставка по ОВГЗ часто выше, чем по гривневым депозитам.

Инвестиции в ОВГЗ выгодны и государству, и гражданам (коллаж: Getty Images)

"В сентябре 2023 года доходность ОВГЗ со сроками погашения 3, 6 и 12 месяцев составила 17%-18%-19% соответственно (с незначительными вариациями в зависимости от выпуска облигаций). Таким образом, инвестор, который вложит 10 тыс. грн, может получить чистый доход на уровне 400-850-1800 грн за соответствующий период, поскольку ОВГЗ не подлежат налогообложению", – подсчитывает старший финансовый аналитик группы ICU.

Из этих расчетов видно, что осуществленная осенью 2023 года инвестиция 10 тыс. гривен в ОВГЗ со сроком обращения 12 месяцев принесет владельцу ценных бумаг на 632 грн больше, чем депозит на ту же сумму и срок, и на 1000 грн больше, чем эквивалентная сумма в долларах США.

По подсчетам Тараса Котовича, если инвестировать сегодня 10 тыс. грн сроком на 12 месяцев отдельно в ОВГЗ, депозит и эквивалентную сумму в долларах, то за год получим следующую доходность:

ОВГЗ – примерно 1500 грн;

депозит – примерно 1000 грн;

эквивалент 10 тыс. гривен в долларах (около 240 долларов) – 900-1000 грн при курсе 45 грн за доллар. В случае меньшего ослабления гривны доход от валюты может составить около 600–700 грн.

Обычно комиссии брокеров и банков по операциям с ОВГЗ колеблются в пределах от 0,5 до 2%. Хотя некоторые участники рынка могут предлагать специальные условия без дополнительных комиссий по сделкам с облигациями или с минимальными затратами, если это часть их основной деятельности.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, на чем и сколько могут заработать украинцы во время войны.