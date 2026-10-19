Гриценюк покидает Brave1: что известно о его дальнейшей роли и изменениях в руководстве кластера

Андрей Гриценюк покидает должность CEO оборонно-технологического кластера Brave1, которую он занимал с мая 2025 года. Он сообщил, что продолжит работу в украинской оборонной сфере, но уже в другой роли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brave1 и сообщение Гриценюка .

Что известно об уходе Гриценюка

В сообщении Гриценюк написал, что завершился этап его работы в государственной команде продолжительностью три с половиной года, и он больше не CEO Brave1. По его словам, это было тяжелое решение, но движение вперед, как правило, требует сложных шагов. Подробности новой роли он не привел, отметив, что будет работать в "украинском дефенсе".

Гриценюк напомнил, что с 2019 года был советником министра цифровой трансформации по финтех-проектам, а с 2023 полностью сосредоточился на государственных проектах. Среди них он упомянул "Дию", UNITED24, образовательное приложение "Мрия", "Резерв+" и Brave1.

К Brave1 он присоединился в мае 2025 вместе с новой лидерской командой. За это время кластер запустил маркетплейс Brave1 Market, обновил грантовую программу и создал инфраструктуру для системных тестирований вооружения вместе с подразделением NEXT.

Управляющая команда кластера остается на должностях. Виктор Руденко продолжает исполнять обязанности руководителя Фонда развития инноваций. Ирина Заболотная, операционный директор Brave1, сосредоточится на развитии кластера в этот переходный период.

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