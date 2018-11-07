Гриценко подписал "Конституцию для бизнеса", - эксперт

Фото: подписание меморандума (из открытых источников)

Гриценко и представители Украинской рады бизнеса подписали меморандум

"Конституция для бизнеса" – так охарактеризовал совместный Меморандум "Страна равных возможностей с мощной экономикой", который подписали лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и представители Украинской рады бизнеса, эксперт Реанимационного Пакета Реформ Вячеслав Черкашин, передают "Украинские новости".

"Это своеобразная Конституция для бизнеса, где прописаны демократические механизмы решения многих вопросов, и которой будут руководствоваться власти при принятии решений", – сказал Черкашин.

Он подчеркнул, что Гриценко как кандидат в президента берет на себя обязательства решить ключевые проблемы, которые сегодня беспокоят бизнес, на основе честной и прозрачной политики.

"Что будет с фискальной службой? Как она будет работать? Как изменить налог на зарплату в Украине, чтобы она могла конкурировать с заработными платами в европейских странах, ведь именно туда большинство украинцев сейчас уезжают на заработки. Меморандум это не просто декларация намерений. В нем прописаны решения, которые помогут реформировать налоговую систему страны и снизить давление на бизнес", - добавил Черкашин.

В свою очередь, Гриценко во время подписания Меморандума отмечал, что все предприниматели должны работать в равных условиях.

"Когда все предприниматели имеют возможность работать в равных условиях – без монополий, честно, без диктата со стороны власти, которая должна и будет работать честно, только тогда у нас будет мощная экономика, мощное государство. Тогда мы сможем решать все вопросы, которые волнуют десятки миллионов граждан. Только так – взаимным, честным сотрудничеством", - заявил Гриценко.

Как известно, 2 ноября Анатолий Гриценко и Украинская Рада Бизнеса, которая представляет интересы более 27 тысяч предприятий, подписали Меморандум "Страна равных возможностей с мощной экономикой". Документ базируется на десяти ключевых принципах. Это незыблемость права собственности и противодействие рейдерству, защита экономических прав и свобод, демонополизация, деофшоризация и детенизация экономики, создание равных условий для честной конкуренции, эффективное и прозрачное государственное управление.