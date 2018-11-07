Гриценко підписав "Конституцію для бізнесу", - експерт

Фото: підписання меморандуму (з відкритих джерел)

Гриценко та представники Української ради бізнесу підписали меморандум

"Конституція для бізнесу" – так охарактеризував спільний Меморандум "Країна рівних можливостей з потужною економікою", який підписали лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко та представники Української ради бізнесу, експерт Реанімаційного Пакету Реформ В’ячеслав Черкашин, передають "Українські новини".

"Це своєрідна Конституція для бізнесу, де прописані демократичні механізми вирішення багатьох питань, і якою буде керуватися влада під час прийняття рішень", – сказав Черкашин.

Він підкреслив, що Гриценко як кандидат у президента бере на себе зобов’язання вирішити ключові проблеми, які сьогодні турбують бізнес, на основі чесної та прозорої політики.

"Що буде з фіскальною службою? Як вона працюватиме? Як змінити податок на зарплату в Україні, щоб вона могла конкурувати із заробітними платами у європейських країнах, адже саме туди більшість українців зараз виїжджають на заробітки. Меморандум це не просто декларація намірів. В ньому прописані рішення, які допоможуть реформувати податкову систему країни і зменшити тиск на бізнес", - додав Черкашин.

У свою чергу, Гриценко під час підписання Меморандуму відзначав, що всі підприємці повинні працювати в рівних умовах.

"Коли всі підприємці мають можливість працювати в рівних умовах – без монополій, чесно, без диктату з боку влади, яка повинна і буде працювати чесно, тільки тоді у нас буде потужна економіка, потужна держава. Тоді ми зможемо вирішувати всі питання, які турбують десятки мільйонів громадян. Тільки так – взаємною, чесною співпрацею", - заявив Гриценко.

Як відомо, 2 листопада Анатолій Гриценко та Українська Рада Бізнесу, яка представляє інтереси більше 27 тисяч підприємств, підписали Меморандум "Країна рівних можливостей з потужною економікою". Документ базується на десяти ключових принципах. Це непорушність права власності та протидія рейдерству, захист економічних прав і свобод, демонополізація, деофшоризація і детінізація економіки, створення рівних умов для чесної конкуренції, ефективне і прозоре державне управління.