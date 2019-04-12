Гриценко отреагировал на дело против него в РФ

Фото: Анатолий Гриценко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Гриценко заявил, что это преследование исключительно политически мотивированное

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко отреагировал на объявление его в розыск Следственным комитетом Российской Федерации. Об этом он написал в своем Facebook.

Так, Гриценко подчеркнул, что мотивы этого расследования - исключительно политические.

"Мотивы здесь исключительно политические и преследование исключительно политически мотивировано. Россия не хочет видеть ни в нашем будущем парламенте, ни в правительстве сильных людей, которые будут твердо отстаивать интересы Украины", - написал он.

Напомним, пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что кандидата на пост президента Украины и экс-министра обороны Гриценко требуют заочно арестовать в Российской Федерации. В частности, в суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в суде сообщили, что Гриценко якобы объявили в международный розыск.

РБК-Украина писало, что Басманный суд Москвы (Россия) избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Гриценко. Его обвиняют в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации".

Отмечалось, что мера пресечения начнет исчисляться с момента экстрадиции Гриценко в Россию или с момента его задержания на территории РФ.