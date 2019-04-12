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Гриценко відреагував на справу проти нього в РФ

Новини » Політика    12.04.2019 - 18:19
Гриценко відреагував на справу проти нього в РФ
Фото: Анатолій Гриценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Гриценко заявив, що це переслідування виключно політично мотивоване

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко відреагував на оголошення його у розшук Слідчим комітетом Російської Федерації. Про це він написав у своєму Facebook.

Так, Гриценко підкреслив, що мотиви цього розслідування - виключно політичні.

Гриценко відреагував на справу проти нього в РФ

"Мотиви тут виключно політичні і переслідування виключно політично мотивоване. Росія не хоче бачити ні в нашому майбутньому парламенті, ні в уряді сильних людей, які будуть твердо обстоювати інтереси України", - написав він.

Нагадаємо, прес-секретар Басманного суду Москви Юнона Царьова повідомила, що кандидата на пост президента України і екс-міністра оборони Гриценка вимагають заочно заарештувати в Російській Федерації. Зокрема, у суд надійшло клопотання слідчих органів про обрання стосовно Гриценка заочної запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Крім того, в суді повідомили, що Гриценка нібито оголосили в міжнародний розшук.

РБК-Україна писало, що Басманний суд Москви (Росія) обрав заочний арешт як запобіжний захід щодо Гриценка. Його звинувачують у "публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації".

Зазначалося, що запобіжний захід почне обчислюватися з моменту екстрадиції Гриценка в Росію або з моменту його затримання на території РФ.

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